Xã hội Xã Tây Giang chủ động dời dân, ứng phó sạt lở ĐNO - Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ trên địa bàn xã miền núi Tây Giang gây chia cắt nhiều nơi. Chính quyền địa phương đang tập trung phương án “4 tại chỗ” và huy động lực lượng san ủi các lớp đất đá chắn ngang mặt đường, sớm thông suốt giao thông đến các khu dân cư.

Sạt lở, nước sông dâng cao ảnh hưởng đến các khu dân cư trên địa bàn xã Tây Giang. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Alăng Tối, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, từ tối 25/10 đến nay, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn xã. Hiện nay, mực nước trên các sông đang dâng, khiến một số tuyến đường bị ngập sâu.

“Qua kiểm tra thực tế, các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn xã có hơn 42 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó có 12 điểm sạt lở lấp hoàn toàn mặt đường. Ước khối lượng đất đá sạt lở khoảng hơn 30.500m³, đã vùi lấp 7.700m cống, rãnh”, ông Tối cho biết.

Tuyến ĐH.3 vào thôn Acấp bị chia cắt do ngập sâu. Ảnh: LÊ TIẾN

Cũng theo ông Tối, riêng các tuyến đường vào các thôn Arui, Z’lao, Arớt, A Cấp, Axòo sạt lở đất đá taluy dương, taluy âm khiến mặt đường bị lấp hoàn toàn, các thôn này hiện đang bị cô lập. Ngoài ra, có 5 cầu, ngầm tràn xuất hiện hiện tượng sụt lún đường dẫn, xói lở mố cầu. Lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, cắm biển cảnh báo.

“Chúng tôi đã huy động lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng. Khi trời ngớt mưa sẽ thông tuyến tạm thời để đảm bảo phục vụ đi lại cho nhân dân. Điều đỡ lo là qua kiểm tra, ngoài các hộ dân nằm trong diện sơ tán, tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn xã tương đối ổn định”, ông Tối thông tin.

Nguy cơ sạt lở trên tuyến ĐT.606. Ảnh: LÊ TIẾN

Ngoài ra, trên tuyến ĐT.606 tại Km23+480 có nguy cơ đứt gãy, với chiều dài 43m. Tại Km25 và Km26+200, phía taluy dương sạt lở, trượt đất nhẹ, nguy cơ tiếp tục sạt lở cao. Lực lượng chức năng địa phương đã dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và thu hẹp phần đường lưu thông còn khoảng 3,5m.

Để đảm bảo tạm thời cho phương tiện qua lại, đơn vị quản lý đã tháo cọc tiêu bên trái tuyến, cho xe lưu thông thêm trên phần lề đường. Nếu tình trạng sạt lở kéo dài, tuyến ĐT.606 có nguy cơ bị chia cắt, ách tắc, gây mất an toàn giao thông khu vực này.