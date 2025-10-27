Xã hội Xuất hiện vết nứt hàng chục mét trên cao tốc La Sơn - Túy Loan ĐNO - Ngày 27/10, trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đã xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt cao.

Lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng) tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện quay đầu về hầm Hải Vân, không cho lưu thông vào đoạn cao tốc xuất hiện vết nứt nhằm bảo đảm an toàn. Ảnh: TRỌNG HÙNG



Tại khu vực xã Hòa Bắc cũ (nay là phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng ghi nhận vết nứt dài hàng chục mét trên mặt đường.

Vết nứt này được xác định do nền đường phía dưới (trùng với tuyến đường ĐT601) bị xói lở sau nhiều ngày mưa lớn. Địa hình đồi núi, cùng đất đá bão hòa nước, làm tăng nguy cơ sạt trượt trong mùa mưa bão.

Ngay khi phát hiện sự cố, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và đơn vị quản lý đường bộ để giăng dây, đặt biển cảnh báo, hạn chế phương tiện di chuyển qua khu vực.

Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện quay đầu về hầm Hải Vân, tuyệt đối không đi vào đoạn đường xuất hiện vết nứt, nhằm đảm bảo an toàn.

Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp căng dây cảnh báo tại đoạn cao tốc xuất hiện vết nứt qua địa phận xã Hòa Bắc cũ (nay là phường Hải Vân). Ảnh: TRỌNG HÙNG

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra dọc tuyến để nắm bắt tình hình và kịp thời điều tiết giao thông. “Chúng tôi kiên quyết không để phương tiện lưu thông hoặc dừng lại tại các khu vực đồi núi đang có nguy cơ sạt lở. Nếu bị cô lập trong điều kiện mưa lớn, rủi ro sẽ rất cao”, Thượng tá Phan Thanh Hồng nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại Km12 và Km14 thuộc địa phận thành phố Huế, mưa lớn cùng dòng nước lũ từ thượng nguồn đã gây sạt lở và ách tắc hoàn toàn tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế đã tổ chức phân luồng từ nút giao Phú Lộc, hướng dẫn phương tiện di chuyển sang quốc lộ 1 thay vì tiếp tục đi vào cao tốc. Việc điều tiết này được triển khai kịp thời nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn lưu thông.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng và Huế đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi diễn biến thời tiết, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nền đường, cũng như nguy cơ tiếp tục nứt và sạt lở. Trong trường hợp cần thiết, phương án đóng tuyến cục bộ hoặc thi công xử lý khẩn cấp sẽ được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan là tuyến giao thông trọng yếu, kết nối hai trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung là Đà Nẵng và Huế. Do đó, tình trạng hư hỏng, gián đoạn trên tuyến không chỉ gây khó khăn cho phương tiện lưu thông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận chuyển hàng hóa, đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh mưa lớn còn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và tài xế chủ động theo dõi thông tin giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an toàn.