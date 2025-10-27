Giao thông - Xây dựng Cảnh báo không lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan ĐNO - Sáng 27/10, trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn Km12, Km14 qua địa bàn thành phố Huế xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, khiến giao thông trên tuyến tạm thời tê liệt.

Đất đá sạt lở xuống cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Khu vực sạt lở nằm ở vị trí đèo dốc, địa hình hiểm trở; khối lượng đất đá bị sụt xuống ước tính hàng nghìn mét khối. Nhiều đoạn taluy bị nước mưa khoét sâu, tạo ra các rãnh xói lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt nếu mưa chưa dứt.

Trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan hiện xuất hiện một vết nứt nguy hiểm tại khu vực điểm sạt của đường ĐT601, đoạn qua thôn Tà Lang (Đà Nẵng).

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế phối hợp Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phong tỏa khu sạt lở nguy hiểm và tổ chức phân luồng từ xa, đồng thời, tạm thời cấm toàn bộ xe lưu thông lên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Lực lượng chức năng cứu hộ phương tiện bị đất đá sạt lở chặn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Hiện đơn vị quản lý và chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang triển khai phương án khoanh vùng sạt lở, gia cố tạm thời mái dốc và khơi thông dòng chảy; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện diễn biến bất thường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và tài xế tuyệt đối không di chuyển qua tuyến La Sơn - Túy Loan cho đến khi có thông báo thông tuyến chính thức, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong điều kiện thời tiết đang diễn biến phức tạp.

Đến sáng nay 27/10, tình trạng giao thông qua đèo Lò Xo (phía địa phận tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa thể lưu thông thông suốt.



Trước đó, ngày 26/10, mưa to kéo dài gây sạt lở trên quốc lộ 14 đoạn qua Km1403 và Km 1430+300, Km1411+400, Km 1409+100 và Km 1411+500, thuộc địa bàn xã Đăk Plo (tỉnh Quảng Ngãi) và đoạn Km1406+600 thuộc xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) gây tắt nghẽn giao thông từ trưa cùng ngày.