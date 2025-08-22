Thứ Sáu, 22/8/2025
‘Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025’ - Chương trình đặc biệt tri ân khách hàng

22/08/2025

Ngày 16/8, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ trao giải chương trình tri ân khách hàng “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025”. Đây là dịp để Công ty tri ân khách hàng, đối tác - những người đã đồng hành, tin tưởng và góp phần làm nên thành công của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

Hướng đến Lễ kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển Công ty Yến sào Khánh Hòa (9/11/1990-9/11/2025), công ty triển khai chương trình tri ân khách hàng “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025”. Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt, với gần 7 triệu phần quà được gửi tới khách hàng trên toàn quốc, tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 tỷ đồng. Chương trình được diễn ra từ ngày 05/6 đến 07/10/2025, áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm yến nguyên chất và nước yến cao cấp.

Trao thưởng cho các khách hàng trong Chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, công ty đã tổ chức lễ trao giải cho khách hàng tại các tỉnh/thành phố: Cà Mau, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Tây Ninh với nhiều giải thưởng lớn như ô tô, xe máy SH, điện thoại, máy tính bảng, tivi…

Chương trình vẫn còn rất nhiều giải thưởng giá trị, đặc biệt là ô tô Mercedes. Công ty hy vọng sự may mắn sẽ tiếp tục đồng hành với khách hàng trong thời gian đến.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình vui lòng truy cập:

https://yensaokhanhhoa.com.vn/niemtuhaothuonghieuquocgia hoặc gọi hotline 0258.3818222

