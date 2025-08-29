Xã hội 184 cá nhân được trao Giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 24 ĐNO - Sáng 29/8, tại Di tích Quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu, UBND các phường: Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà tổ chức lễ trao Giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 24, năm 2025, vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và lãnh đạo các phường trao Giải thưởng Phan Châu Trinh cho các tiến sĩ, thạc sĩ, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Ảnh: THÀNH NGÂN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và lãnh đạo 4 phường đã trao giải thưởng Phan Châu Trinh cho 184 cá nhân xuất sắc.

Trong đó, có 4 tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 52 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 76 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 44 học sinh giỏi đạt giải quốc gia và giải nhất cấp tỉnh.

Đặc biệt, trong các cá nhân được vinh danh năm nay, em Lê Bảo Hiệp (sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) nhận giải thưởng lần thứ 4.

Một số cá nhân đã có 3 lần nhận giải như: Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn (Đại học Paris Cité, Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp), em Đoàn Phương Như Ý (sinh viên Trường Đại học Szeged - Hungary), em Võ Đăng Khoa, Nguyễn Bảo Trâm (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được nhận giải thưởng. Ảnh: THÀNH NGÂN

Giải thưởng Phan Châu Trinh được TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi xướng nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, học tập, giảng dạy và có những đóng góp quan trọng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Sau 23 lần tổ chức, Giải thưởng Phan Châu Trinh đã vinh danh hàng nghìn cá nhân, tập thể tiêu biểu, từ những tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên, học sinh giỏi đến những thầy cô giáo tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Qua đó, phát huy truyền thống hiếu học của thế hệ trẻ các phường và thể hiện khát vọng vươn lên, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Lãnh đạo các phường trao giải thưởng cho cá nhân xuất sắc. Ảnh: THÀNH NGÂN

Năm 2025, trong bối cảnh triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 4 phường được hình thành từ thành phố Tam Kỳ trước đây đã phối hợp tổ chức giải thưởng, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng.