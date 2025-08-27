Chính trị Phường Tam Kỳ tuyên dương 92 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ĐNO - Chiều 27/8, UBND phường Tam Kỳ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: K.NGÂN

Trong giai đoạn 2020 - 2025, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Tam Kỳ (sáp nhập từ các phường An Mỹ, An Xuân và Trường Xuân của thành phố Tam Kỳ cũ) trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kinh tế phường tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng định hướng. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020 - 2025 đạt 445,6 tỷ đồng, tăng bình quân 8,2%/năm. Địa phương tận dụng các nguồn lực, đầu tư 120 công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn phường có 100% cộng đồng học tập, 100% đơn vị học tập, trên 95% gia đình học tập. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tỷ lệ giao quân hằng năm đạt 100%. Phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được triển khai sâu rộng.

Các điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: K.NGÂN

Tại hội nghị, UBND phường Tam Kỳ tuyên dương, khen thưởng 10 tập thể, 82 cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn phường giai đoạn 2020 - 2025

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường cần được tiến hành thường xuyên, gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Phong trào thi đua phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, xây dựng Tam Kỳ trở thành phường bình yên, văn minh, đáng sống.