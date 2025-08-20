Chính trị Phường Hương Trà tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 ĐNO - Chiều 20/8, UBND phường Hương Trà tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước của phường Hương Trà (sáp nhập từ phường Hòa Hương, phường An Sơn và xã Tam Ngọc của thành phố Tam Kỳ trước đây) có nhiều đổi mới, phát triển và có sự lan tỏa rộng.

Các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… tạo động lực thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của phường.

Lãnh đạo phường Hương Trà tuyên dương các tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: K.NGÂN

Kết quả khen thưởng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chính xác, kịp thời. Trên các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình mới. Tất cả đóng góp vào công cuộc xây dựng phường Hương Trà phát triển vững chắc, giàu đẹp, hiện đại trên chặng đường mới.

Tại hội nghị, UBND phường Hương Trà tuyên dương, khen thưởng 13 tập thể, 62 cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn phường, giai đoạn 2020 - 2025.

Lãnh đạo phường Hương Trà trao giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Q.THÀNH

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2025 - 2030, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận từ phường đến khối phố và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh

Chủ tịch UBND phường Hương Trà Trần Trung Hậu phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: K.NGÂN - Q.THÀNH

Đồng thời, thi đua thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người. Thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.