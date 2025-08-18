Sự kiện bình luận Ấm lòng tủ sách dùng chung Trước thềm năm học mới 2025 - 2026, một câu chuyện đẹp, ấm lòng dành riêng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn xã Hòa Vang diễn ra khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chiều 16/8, UBND xã Hòa Vang tổ chức lễ ra mắt “Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang”, đặt tại thư viện các trường thuộc xã quản lý.

Đây là kết quả sau hơn một tháng phát động, UBND xã Hòa Vang tiếp nhận 551 triệu đồng tiền mua sách từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và 6.262 quyển sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn sử dụng trong năm học mới.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Vang, từ năm học 2025 - 2026, xã Hòa Vang sẽ cho mượn 15.171 quyển sách giáo khoa dành cho 1.254 học sinh là con em người dân 8 thôn vùng đồi núi xã Hòa Phú (cũ) và cung cấp cho tất cả học sinh là con em các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phấn đấu từ năm học 2026 - 2027 trở đi, xã huy động nguồn lực để “Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang” bao phủ 100% nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của con em người dân trên địa bàn; đồng thời bố trí kinh phí để mua sách mới thay thế, khấu hao sách hư hỏng.

Hằng năm, người dân xã Hòa Vang mượn sách giáo khoa của xã để con em học tập, sau khi học xong phụ huynh, học sinh trả lại cho Tủ sách giáo khoa dùng chung để các thế hệ học sinh kế tiếp sử dụng.

Câu chuyện cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mượn sách giáo khoa để học trong năm học mới kể trên, dù có giá trị không lớn lao, nhưng thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia của lãnh đạo chính quyền địa phương với người dân.

Dĩ nhiên có gần dân, có thấu hiểu, có lắng nghe dân thì mới làm được những điều tốt đẹp này. Và nó như là một trong những dấu son đẹp minh chứng cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, vì dân.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”…, thời gian qua, nhiều đơn vị, trường học, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện nhiều đợt thiện nguyện để hỗ trợ áo quần, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh ở các vùng miền trên cả nước nói chung, ở địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Chẳng hạn như trong dịp hè vừa qua, khi nghe tin các em học sinh người dân tộc Xê Đăng ở xã Trà Tập (thành phố Đà Nẵng) gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, cô giáo Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Hải Châu) đứng ra vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh ủng hộ 130 triệu đồng để tặng quần áo, tập vở, bút thước, sân bóng… giúp các em có khu vui chơi, yên tâm bước vào năm học mới.

Hay như mới đây, Ban Giám hiệu Trường THPT Sơn Trà đến thăm, trao tặng 120 bộ đồng phục và áo dài dành cô trò Trường phổ thông dân tộc Nội trú THCS - THPT Phước Sơn…

Sự sẻ chia tự phát có giá trị dù nhỏ hay lớn cũng đều thể hiện tình thương yêu, sự ấm áp giữa người và người với nhau, nhất là với những em học sinh ở những vùng khó khăn.

Mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang” là một trong những mô hình hay, có giá trị nhân văn sâu sắc, cần được nhân rộng trên địa bàn thành phố để sự hỗ trợ mang tính ổn định, bền vững, giúp đỡ học sinh nghèo, con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường.

Sau khi hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có 94 phường, xã và đặc khu. Hiện nay nhiều xã điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Nếu mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung” được triển khai nhân rộng, các cấp chính quyền địa phương năng động thực hiện hiệu quả, thì chắc chắn rằng, việc làm này không chỉ làm gắn kết thêm người dân với chính quyền, mà có nguồn lực bảo đảm cho học trò nghèo vững bước đến trường.

Để kịp thời sẻ chia khó khăn với các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, thành phố có chủ trương khuyến khích các phường ở khu vực đô thị kết nghĩa để hỗ trợ cho các xã có điều kiện kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục còn khó khăn vươn lên, phát triển ổn định.

Và đây cũng là thời điểm phù hợp để các nhà hảo tâm, các phường có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển tốt chia sẻ, hỗ trợ cho những địa phương còn khó khăn này, trong đó có các em học sinh nghèo có điều kiện ổn định đến trường.

Từ năm học 2025 - 2026, học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên cả nước được Nhà nước miễn hoàn toàn học phí đến trường. Hy vọng rằng, trước thềm năm học mới, những câu chuyện đẹp, giàu lòng nhân ái tương tự như mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang” sẽ được nhân rộng tại các địa phương và lan tỏa trong cộng đồng.