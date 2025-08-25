Giảm nghèo - An sinh An sinh cho người cao tuổi Nghị định số 176/2025/ NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, đã mang lại niềm vui và sự an tâm cho người cao tuổi. Chính sách an sinh thiết thực này giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe hơn.

Cán bộ bảo trợ xã hội của Phòng Văn hóa xã hội (UBND xã Tiên Phước) đến nhà trao Quyết định trợ cấp hưu trí xã hội cho bà Trần Thị Kim Sang. Ảnh: D.L

Nghị định có hiệu lực thi hành cũng là lúc ông Trần Sâm (khối phố Bình Phước, xã Tiên Phước) vừa tròn 75 tuổi. Nhận được thông tin tuyên truyền từ cán bộ bảo trợ xã hội của UBND xã Tiên Phước, ông đã làm thủ tục để được hưởng chế độ hưu trí xã hội theo Nghị định 176. Đến nay, ông Sâm đã được nhận quyết định hưởng chế độ và sẽ được chi trả 2 tháng hưu trí xã hội của tháng 7 và tháng 8/2025, với mức trợ cấp 500 nghìn đồng/ tháng. Cùng với đó là thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi.

Ông Sâm vui mừng nói: “Vợ chồng tôi không có lương hưu, cuộc sống chủ yếu dựa vào quán tạp hóa. Nay chính sách của Nhà nước trợ cấp hưu trí xã hội cho người đủ 75 tuổi trở lên, lại có thêm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí giúp chúng tôi yên tâm hơn trong cuộc sống”.

Hay như bà Trần Thị Kim Sang (79 tuổi, khối phố An Đông, xã Tiên Phước) cũng vừa nhận được quyết định trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng kể từ tháng 7/2025. Chồng bà Sang đã hưởng chế độ này khi đủ 80 tuổi cách đây 2 năm, còn bà nay mới được hưởng khi độ tuổi quy định còn 75 tuổi.

“Khoản trợ cấp hằng tháng giúp chúng tôi thêm khoản chi tiêu, có thẻ bảo hiểm y tế nên đỡ lo lắng lúc ốm đau tuổi già”, bà Sang nói.

Vừa tròn 75 tuổi, ông Trần Sâm nhận được trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo Nghị định 176 của Chính phủ. Ảnh: D.L

Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Tân, cán bộ bảo trợ xã hội của Phòng Văn hóa xã hội (UBND xã Tiên Phước), từ tháng 7/2025, sau khi ổn định công việc của xã sau sắp xếp, cán bộ của Phòng Văn hóa xã hội đã thông báo chính sách mới theo Nghị định 176 đến người dân.

Xã Tiên Phước được thành lập từ 4 xã cũ, nên cán bộ của Phòng Văn hóa xã hội đến các trụ sở của 4 xã cũ để người dân thuận tiện tới làm hồ sơ. Với những trường hợp ốm đau, già yếu không thể đến làm hồ sơ được thì cán bộ của Phòng Văn hóa xã hội trực tiếp đến nhà hỗ trợ để được nhận chế độ trong tháng 8/2025 này.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước cho biết: “Toàn xã Tiên Phước hiện có 780 người già từ đủ 75 tuổi trở lên và 1.416 người khuyết tật được hưởng chế độ trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định. Dù chính sách mới được thực hiện trong thời điểm bộn bề công việc của cấp xã sau sáp nhập, nhưng chúng tôi quán triệt tinh thần phải hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật hoàn thiện hồ sơ kịp thời, đảm bảo chế độ chi trả đến tay đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Đến nay toàn bộ người già từ đủ 75 tuổi trở lên là đối tượng bổ sung mới đã có quyết định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là điều đáng mừng. Đây thực sự là chính sách nhân văn, giúp cho những người yếu thế trong xã hội có điều kiện nâng cao mức sống, giúp địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người dân”.