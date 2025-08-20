Xã hội Ngân hàng Nhà nước trao tặng 10 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi ĐNO - Chiều 19/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng 10 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi.

Đến dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao tặng kinh phí thực hiện an sinh xã hội tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng thành phố Đà Nẵng 3 tỷ đồng (1 tỷ đồng xóa nhà tạm, 2 tỷ đồng an sinh xã hội); thành phố Huế 3 tỷ đồng (1,5 tỷ đồng xóa nhà tạm, 1,5 tỷ đồng an sinh xã hội); tỉnh Quảng Ngãi 4 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội.

Số tiền trên được trích từ đóng góp một ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại chương trình. Ảnh: MAI QUẾ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ngân hàng tích cực hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách thông qua nhiều hành động thiết thực,

Ngành ngân hàng mong muốn nguồn lực này sẽ góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại chương trình. Ảnh: MAI QUẾ

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường trân trọng cảm ơn tình cảm, tấm lòng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là nguồn lực quý báu giúp Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách. Thành phố cam kết sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình.