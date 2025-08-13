Giảm nghèo - An sinh Bàn giao 9 ngôi nhà cho hộ nghèo tại xã Sông Kôn và Sông Vàng ĐNO - Ngày 12/8, tại thôn Ra Lang (xã Sông Kôn), Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) khánh thành và bàn giao 9 ngôi nhà cho hộ nghèo tại các xã: Sông Kôn và Sông Vàng.

Đại biểu cắt băng khánh thành nhà ở cho hộ khó khăn tại xã Sông Kôn. Ảnh: VA RA

Tham dự lễ khánh thành có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Công an thành phố, VietinBank và các xã: Sông Kôn và Sông Vàng.

Theo đại diện Công an thành phố, 9 ngôi nhà được Công an thành phố và VietinBank hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà; kinh phí còn lại gia đình đối ứng triển khai.

Đây là một phần trong hành trình trao tặng 50 ngôi nhà cho người dân các xã miền núi khó khăn của Công an thành phố, hưởng ứng chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động, với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan ngôi nhà tại lễ khánh thành. Ảnh: VA RA

Quá trình xây dựng nhà, các hộ gia đình nhận được sự quan tâm từ chính quyền địa phương, sự chung tay góp sức của lực lượng công an cơ sở, dân quân, đoàn viên thanh niên...

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và hướng tới 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).