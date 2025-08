An ninh trật tự Công an thành phố Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc ĐNO - Sáng 4/8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định và trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố (thứ 4, bên trái sang) trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” cho các cá nhân. Ảnh: C.A

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” cho 9 cá nhân, là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi tuyển điều tra viên và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Hai tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen về thành tích đột xuất trong phối hợp điều tra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2025; thành tích trong đấu tranh với các đối tượng lợi dụng khiếu kiện, vi phạm pháp luật; thành tích trong tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố (thứ 5, bên trái sang) trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: C.A



Phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, các đơn vị thuộc Công an thành phố liên tiếp lập chiến công. Nổi bật là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng và chuyên án triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng với mức lãi suất 180%/năm.

Nhằm ghi nhận và động viên kịp thời, Giám đốc Công an thành phố ký quyết định thưởng nóng các đơn vị: Phòng An ninh chính trị nội bộ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự (mỗi đơn vị 10 triệu đồng).

Đồng thời trao thưởng công an các địa phương: Hòa Cường, Điện Bàn, Hội An Đông, Tam Kỳ, Nam Phước, Thăng An về thành tích nổi bật trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở (mỗi đơn vị 5 triệu đồng).