Chính trị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ nhân dân Cuba ĐNO - Sáng 22/8, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phát động ủng hộ nhân dân Cuba đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: T. HUY

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Dũng, năm 2025 là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba” và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 - 2/12/2025).

Mối quan hệ Việt Nam - Cuba là một tình bạn đặc biệt, son sắt và là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc có cùng chung lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ủng hộ nhân dân Cuba tại lễ phát động. Ảnh: T. HUY

Năm 1960, Cuba là quốc gia tiên phong thiết lập quan hệ ngoại giao và dẫn đầu các phong trào quốc tế ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Việt Nam. Câu nói nổi tiếng của Lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", luôn khắc sâu trong trái tim của các thế hệ người Việt Nam.

Hiện tại, người dân Cuba, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do COVID-19, thiên tai và chính sách bao vây cấm vận.

Chương trình ủng hộ có tên "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" sẽ diễn ra trong 65 ngày (từ ngày 13/8/2025 đến hết ngày 16/10/2025) với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng để hỗ trợ người dân Cuba khắc phục khó khăn và tiếp tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Tại lễ phát động, tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã ủng hộ với số tiền trên 10 triệu đồng.