Xã hội Bão số 5 có khả năng mạnh thêm khi di chuyển vào ngoài khơi Nghệ An - Hà Tĩnh ĐNO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 111,3 độ kinh đông, cách Nghệ An khoảng 620km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Hình ảnh chụp mây vệ tinh bão số 5 và vị trí tâm bão lúc 7 giờ ngày 24/8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15-20km/giờ. Sau đó, đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc.

Đến sáng sớm 25/8, vị trí tâm bão ở trên khu vực nam Vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 200km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật 15 và còn có thể mạnh thêm.

Bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/giờ vào đất liền và suy yếu dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị; cấp 3 ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía tây vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão mạnh 7-9m, biển động dữ dội.

Vùng ven biển từ Ninh Bình đến phía bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Bản đồ quỹ đạo bão số 5 vào rạng sáng 24/8. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 700mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn hơn 200mm trong 3 giờ.



Từ ngày 25 đến 26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông vào chiều tối và tối. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.