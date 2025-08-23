Xã hội Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết: Chủ động phòng, chống bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ” ĐNO - Chiều 23/8, chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, chủ động theo dõi sát thông tin dự báo diễn biến của bão, kịp thời triển khai công tác ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì kết luận buổi họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng chủ trì cuộc họp kết nối trực tuyến đến 93 phường, xã toàn thành phố.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố, hồi 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Theo dự báo trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

Theo cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Báo cáo tình hình, hướng đi của bão số 5. Ảnh: TRỌNG HUY

Từ ngày 25-26/8, khu vực thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đến nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố đã tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình thời tiết; tham mưu ban hành các thông báo, công điện chỉ đạo các đơn vị triển khai ứng phó với thiên tai; thường xuyên chuyển thông tin về thiên tai qua các nhóm zalo, đăng tải thông tin trên trang Facebook Thông tin phòng, chống thiên tai Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, đến 16 giờ ngày 23/8, còn 1 phương tiện tàu cá của của Đà Nẵng với 10 lao động trên biển, hiện đang di chuyển dự kiến trong tối cùng ngày sẽ vào vị trí an toàn.

Kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình của bão; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với thiên tai; rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với bão, ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với từng địa bàn, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt.

Đồng thời, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân; triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản; đặc biệt là đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, sông, suối, đồi núi, khai thác khoáng sản…

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra dông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên; thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ bảo đảm đúng quy trình vận hành.

Tại buổi họp,, UBND thành phố đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố thay thế Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố. Ban có chức năng tham mưu, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, xử lý thông tin từ Tổng đài 112 đối với sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn thành phố; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định ban bố, quyết định bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự.

Ban tham mưu, giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ huy các lực lượng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa; quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền; tổ chức tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý.

Tham mưu tổ chức, xây dựng lực lượng và thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng thủ dân sự; tham mưu hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu thành lập ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã để bảo đảm chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố sớm ban hành quy chế hoạt động, quy chế phối hợp để tổ chức vận hành hiệu quả, khẩn trương điều hành hoạt động của Tổng đài 112; đề xuất phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động lực lượng phòng thủ dân sự.

Các xã, phường nào chưa thành lập thì khẩn trương thành lập, đồng thời nhanh chóng ban hành quy chế hoạt động, phối hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần “6 rõ”.