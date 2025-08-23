Xã hội Khẩn trương triển khai công tác phòng, chống bão số 5 ĐNO - Trước dự báo tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 5 (Kajiki), chiều 23/8, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Công văn số 373-CV/TU về việc triển khai công tác phòng chống bão.

Để chủ động phòng, chống bão hiệu quả, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ thành phố đến phường, xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố tập trung chỉ đạo UBND thành phố và các ngành, địa phương, đơn vị chủ động theo dõi sát diễn biến, tình hình của cơn bão, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy để triển khai phương án phòng, chống bão số 5.

Trong đó, đảm bảo huy động các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện, trang thiết bị, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao, hải đảo, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, vùng thấp trũng thường xuyên ngập lụt, theo đó tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, nhà cửa, tài sản của Nhân dân; thường xuyên báo cáo tình hình, kịp thời đề xuất Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách phát sinh.

Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc (biên phòng, cảnh sát đường thủy...) tổ chức thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão đê chủ động phòng tránh; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đồng thời, hướng dẫn ngư dân thực hiện các giải pháp, biện pháp, bố trí lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại các âu thuyền và các điểm neo đậu trú tránh đã được quy hoạch, không để xảy ra cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Các đảng ủy phường, xã tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống bão lụt.

Trong đó, lưu ý sẵn sàng phương án chuẩn bị đảm bảo nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống bão và có phương án sơ tán dân nếu cần thiết.

Các địa phương có nguy cơ dễ xảy ra thiệt hại do bão lụt, khẩn trương tổ chức kiểm tra những nơi có nguy cơ mất an toàn (sạt lở, lũ quét, ngập lụt...), tăng cường công tác công tác tuyên truyền, thông tin diễn biến tình hình của cơn bão số 5 đến người dân; chủ động triển khai tổ chức chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh thoát nước chống ngập…