Xã hội Bão số 5 gây gió mạnh, mưa rất to từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ĐNO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 18 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc, 109,6 độ kinh đông (cách Nghệ An khoảng 435km, Hà Tĩnh 410km, bắc Quảng Trị 360km) với sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.

Hình ảnh chụp mây vệ tinh bão số 5 và vị trí tâm bão lúc 18 giờ ngày 24/8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 4 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18 độ vĩ bắc, 107,9 độ kinh đông trên vùng biển nam Vịnh Bắc Bộ (cách Nghệ An khoảng 240km, Hà Tĩnh 210km, bắc Quảng Trị 140km về phía đông) với sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/giờ. Đến 16 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 105,6 độ kinh đông trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật 14.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị; cấp 3 ở vùng biển Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển nam Quảng Trị đến Huế.

Bão số 5 tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền theo hướng tây tây bắc và suy yếu dần.

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 5 vào chiều 24/8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14 và giật cấp 16; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão có sóng biển cao 8-10m.

Trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13 và giật cấp 14-15; khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió cấp 6-8, giật 9.

Từ ngày 24 đến 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa rất to với lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, nguy cơ có mưa lớn hơn 200mm trong 3 giờ.

Còn theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, vùng biển thành phố Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Do ảnh hưởng rìa phía tây hoàn lưu bão số 5 nên từ ngày 24 đến 26/8, tại thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét.

Mưa tập trung trong các ngày 24-25/8, sau có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa toàn đợt tại các xã, phường phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 130mm; riêng các xã, phường thuộc đồng bằng phía nam phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.