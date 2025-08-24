Xã hội Đảm bảo tài sản và tính mạng cho nhân dân ĐNO - Không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5, mưa lũ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất và chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân… là những nội dung theo Công điện số 4/CĐ-UBND ngày 24/8/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

UBND phường Hòa Cường tổ chức ra quân khơi thông, nạo vét hệ thống cửa thu nước mưa, mương thoát nước trên toàn địa bàn trong sáng 24/8.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu theo địa bàn quản lý; thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán.

Đồng thời di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản, nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè khi thiên tai.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, các phương tiện đi lại, đánh bắt cá trên sông, suối, vùng ngập, ngầm, tràn; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống... và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn… Các địa phương, đơn vị tổ chức vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các phường, xã ven biển tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển.

Qua đó, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão và tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu không để xảy ra cháy nổ, chìm đắm tại nơi tránh trú bão. Các phương tiện không được hoạt động trên biển từ ngày 24/8/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ tiếp tục theo dõi, thông tin kịp thời tình hình bão, mưa, ngập lụt và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị yêu cầu các Công ty thủy điện chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ, không để xảy ra mất an toàn hồ đập, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước và xử lý nước thải tập trung lực lượng kiểm tra ngay tại các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời, hiệu quả. Song song, chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị quản lý, vận hành đập và hồ chứa nước Nam Mỹ đảm bảo an toàn cho công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Công ty Điện lực Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai để có biện pháp xử lý an toàn về điện, kịp thời cắt điện ở những vùng bị ngập sâu; đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm chống ngập. Trung tâm Điều hành và Giám sát thông minh IOC tiếp tục tổ chức, theo dõi để cung cấp thông tin về tình hình bão, ngập lụt, thiệt hại… cho lãnh đạo UBND thành phố.