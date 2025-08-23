Bão số 5 mạnh lên, 12 tỉnh, thành được yêu cầu khẩn trương gia cố đê điều và hồ chứa

ĐNO - Ngày 23/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 5929/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi ứng phó bão số 5 và mưa lũ.

Cống, âu thuyền Tắc Giang (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) đã được nâng cấp, đảm bảo khả năng vận hành cống dưới đê, giữ an toàn đê hữu Hồng trong mùa bão lũ. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Theo đó, sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5, hiện bão có cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển nhanh (khoảng 25 km/h) theo hướng Tây Tây Bắc.

Sáng 24/8, khi di chuyển đến vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sáng ngày 25/8, bão có khả năng mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế và đi vào đất liền khu vực Trung Bộ; đồng thời, do ảnh hưởng của bão, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa, lũ lớn; nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn các tuyến đê và công trình thủy lợi.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọngđiểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các tuyến đê trực diện biển khu vực bão đổ bộ (trong đó phải khẩn trương hoàn thành gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ); tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.