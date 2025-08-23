Bão số 5 mạnh lên, 12 tỉnh, thành được yêu cầu khẩn trương gia cố đê điều và hồ chứa
ĐNO - Ngày 23/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 5929/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi ứng phó bão số 5 và mưa lũ.
Theo đó, sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5, hiện bão có cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển nhanh (khoảng 25 km/h) theo hướng Tây Tây Bắc.
Sáng 24/8, khi di chuyển đến vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sáng ngày 25/8, bão có khả năng mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế và đi vào đất liền khu vực Trung Bộ; đồng thời, do ảnh hưởng của bão, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa, lũ lớn; nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn các tuyến đê và công trình thủy lợi.
Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọngđiểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các tuyến đê trực diện biển khu vực bão đổ bộ (trong đó phải khẩn trương hoàn thành gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ); tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.
Các tỉnh, thành phố sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; đồng thời, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê; thông báo đến chủ các phương tiện, công trình, người dân và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình hạ tầng,... đối với các hoạt động ở khu vực ven biển và trên bãi sông. Sẵn sàng sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, ngoài bãi sông (khu vực không có đê bảo vệ),…
Các tỉnh, thành phố khẩn trương xác định danh sách cụ thể các công trình thủy lợi trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn, lưu ý các hồ nhỏ do cấp xã quản lý; cập nhật phương án triển khai ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình phù hợp với dự báo mưa lũ và tình trạng công trình; khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước hồ thủy lợi để đón lũ theo quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt lưu ý không giữ mực nước cao đối với các hồ chứa đang thi công. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.
Các địa phương xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập lụt, úng khi xảy ra mưa lớn; khẩn trương tổ chức tiêu nước đệm triệt để các vùng có dự báo mưa lớn và khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước phục vụ sản xuất và dân sinh khi mưa lớn xảy ra. Đồng thời theodõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để phối hợp chỉ đạo.