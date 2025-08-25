Xã hội Bão số 5 sẽ gây gió mạnh cấp 12-14 trên đất liền từ phía nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ĐNO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc, 107,2 độ kinh đông (còn cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 145km, cách phía bắc Quảng Trị khoảng 155km) với sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.

Hình ảnh chụp mây của bão số 5 từ vệ tinh và tâm bão lúc 7 giờ ngày 25/8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ vĩ bắc, 106 độ kinh đông, trên biển ven bờ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 14, giật 17.

Bão số 5 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và đi sâu vào đất liền.

Đến 4 giờ ngày 26/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc, 104 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật 11.

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 5 vào rạng sáng 25/8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng của bão, trên đất liền từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 12-14; riêng khu vực từ phía nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rất to với lượng mưa 100-150mm, cục bộ có nơi lớn hơn 250mm; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có lượng mưa 200-400mm, cục bộ có nơi hơn 700mm (có nơi mưa cường suất lớn hơn 200mm trong 3 giờ).

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật 17; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão có sóng cao 8-10m.

Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; phía nam Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực ven bờ biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và đất liền từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị; cấp 3 đối với vùng biển Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.