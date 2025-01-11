Thủy sản Bắt giữ 2 tàu cá vi phạm khai thác IUU ĐNO - Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Hai tàu cá KH-90558-TS và KH-90619-TS vi phạm khai thác IUU bị phát hiện, xử lý. Ảnh: N.TRUNG

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống khai thác IUU, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì, phối hợp Hải đoàn 48 (Bộ đội Biên phòng) thành lập biên đội tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Trong hai ngày 29 và 30/10, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 6 tàu cá với tổng số tiền gần 24 triệu đồng. Đồng thời, biên đội tàu tuyên truyền trực tiếp và qua hệ thống thông tin nghề cá cho hơn 20 lượt tàu, phát 200 tờ rơi hướng dẫn quy định pháp luật về chống khai thác IUU.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ tàu cá vi phạm khai thác IUU để xử lý theo quy định. Ảnh: N.TRUNG



Ngày 29/10, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu KH-90558-TS và KH-90619-TS (thuộc tỉnh Khánh Hòa) do ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1972) và ông Phạm Văn Trụ (SN 1993, cùng xã Đại Lãnh, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, các thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ phương tiện và thuyền viên theo quy định; thiết bị giám sát hành trình của tàu KH-90558-TS không hoạt động.

Lực lượng Cảnh sát biển đã lập biên bản, tạm giữ 2 phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, góp phần phục vụ công tác tháo gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.