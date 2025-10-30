Quốc phòng - An ninh Chặng “nước rút” chống khai thác IUU Kiên quyết “tuyên chiến’’ với với các hành vi vi phạm khai thác IUU là quyết tâm được đặt ra, góp phần chung tay cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng” thủy sản của Ủy ban châu Âu (EC).

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền IUU cho ngư dân trên biển. Ảnh: P.GIANG

Tăng cường kiểm soát trên biển

Thời gian qua, Vùng Cảnh sát biển 2 liên tục tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát trên vùng biển miền Trung, một trong những khu vực trọng điểm trong hoạt động khai thác hải sản.

Các tàu, biên đội tàu của vùng đã thực hiện nhiều lượt tuyên truyền qua hệ thống liên lạc nghề cá, phát tờ rơi, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Các tàu tăng cường tuần tra, quan sát, ứng dụng công nghệ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác, mua bán trái phép thủy sản trên vùng biển... theo đúng quy định của pháp luật.

Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đẩy mạnh phối hợp với lực lượng Kiểm ngư, Biên phòng, Chi cục Thủy sản và các nghiệp đoàn nghề cá tại các địa phương ven biển. Việc chia sẻ thông tin giữa các lực lượng đã giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển, đặc biệt là những tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc có dấu hiệu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác). Nhờ vậy, công tác phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân.

Cơ quan chức năng tuần tra, kiểm tra tàu cá hoạt động trên biển. Ảnh: P.GIANG

Không chỉ kiểm soát trên biển, cán bộ, chiến sĩ của vùng còn trực tiếp đến các địa bàn ven biển tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp, đối thoại với ngư dân đã được tổ chức tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai..., giúp bà con hiểu rõ hơn về nguy cơ, hệ lụy của việc khai thác IUU và trách nhiệm chung trong bảo vệ nguồn lợi hải sản quốc gia.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền IUU, phát tờ rơi và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: P.GIANG

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” thủy sản

Mới đây, Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục quán triệt, triển khai và giao nhiệm vụ cho các tàu thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU. Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát thực tiễn, không để lọt bất kỳ hành vi vi phạm nào. Tư lệnh vùng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng ven biển trong xử lý vi phạm, bảo đảm mọi vụ việc đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

“Từng tàu, từng biên đội phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Mục tiêu là chấm dứt hoàn toàn tình trạng vi phạm trước khi EC sang thanh tra lần thứ năm, phấn đấu gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" trong năm 2025”, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn nói.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 thông tin thêm, vùng đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức kỷ luật, bản lĩnh chính trị và niềm tự hào của người chiến sĩ Cảnh sát biển trong chặng cao điểm này. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp chống khai thác IUU, đồng hành với ngư dân hướng tới nghề cá phát triển bền vững.

Đợt cao điểm chống khai thác IUU của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 1lần này là hành động cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thể hiện rõ quyết tâm của lực lượng trong việc chung tay cùng cả nước chấm dứt hoàn toàn tình trạng khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi hải sản và hình ảnh Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Vùng và các đơn vị trực thuộc sẽ tăng cường tuyên truyền, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng.

Giữa trùng khơi, những con tàu cảnh sát biển vẫn ngày đêm bám biển, giữ bình yên cho ngư trường, đồng hành với ngư dân trong hành trình vươn khơi bám biển. Đó vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm tự hào, khẳng định ý chí và trách nhiệm của người lính Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sự phát triển bền vững của biển, đảo quê hương.