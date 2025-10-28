Xã hội Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại các phường: Hội An, Hội An Tây và Hội An Đông ĐNO - Sáng 28/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trực tiếp kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ tại phường Hội An và Hội An Tây, Hội An Đông. Cùng đi có lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nghe lãnh đạo phường Hội An Tây báo cáo công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại các điểm đến, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác thị sát tình hình ngập lụt, đặc biệt là phố cổ Hội An, nơi mực nước dâng cao, nhiều tuyến phố bị chia cắt.

Đoàn dùng ghe để tiếp cận các khu vực ngập sâu nhằm nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe phản ánh của người dân và du khách đang lưu trú tại đây.

Trong quá trình kiểm tra, Bí thư Thành ủy thăm hỏi, động viên người dân khắc phục khó khăn, ghi nhận và biểu dương chính quyền địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại phường Hội An Tây. Video: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Hội An là địa bàn có đông du khách quốc tế, vì vậy ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người dân. Chính quyền cần chủ động phương án sơ tán du khách đến nơi an toàn trước khi nước dâng cao, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động ứng phó, tuyệt đối không chủ quan.”

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thị sát điểm ngập lụt tại phường Hội An Tây. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp, khả năng mất điện, mất nước có thể xảy ra, chính quyền các cấp cần chủ động liên lạc, kết nối, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân và du khách, nhất là tại các khu vực bị chia cắt, cô lập.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ của người dân Hội An, là địa phương có nhiều kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt nhưng cũng không được chủ quan, phải luôn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản là ưu tiên hàng đầu.

Bí thư Thành ủy trao tặng quà, thăm hỏi một số hộ dân của phường Hội An Tây bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang động viên người dân khi được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chuyến kiểm tra thực tế của Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang không chỉ nhằm nắm bắt tình hình phòng, chống thiên tai tại cơ sở, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sâu sát và đồng hành cùng nhân dân, đảm bảo để người dân Hội An ứng phó an toàn, hiệu quả với diễn biến mưa lũ đang phức tạp.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thị sát các điểm ngập lụt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà cho người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đến thị sát các khu vực ngập sâu tại phố cổ Hội An (phường Hội An). Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang kiểm tra tại phường Hội An Tây. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà và động viên người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Một khu dân cư tại phường Hội An Tây bị ngập sâu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phố cổ Hội An chìm trong biển nước. Ảnh: NGỌC PHÚ