Xã hội Đà Nẵng: Sáng 28/10, nhiều khu vực hạ du vẫn ngập sâu, giao thông ách tắc ĐNO - Sáng 28/10, nhiều nơi ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn bị ngập sâu 1-2m, riêng khu vực Cẩm Châu (phường Hội An Đông) ngập 2,24m và hiện mực nước lũ vẫn dâng lên chậm.

Lực lượng quân đội hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi khu vực bị ngập sâu. Nguồn: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng

Qua số liệu cập nhật từ các tháp báo lũ và tháp báo ngập nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lúc 6 giờ sáng 28/10, ngoại trừ khu vực Cẩm Châu thuộc phường Hội An Đông bị ngập sâu 2,24m, thôn Đông Bình (Duy Vinh) thuộc xã Nam Phước đang bị ngập sâu 1,98m, thôn Kiệu Châu (Duy Sơn) thuộc xã Duy Xuyên sâu 1,93m, khu vực Cẩm Kim thuộc phường Hội An sâu 1,75m, thôn La Bông và thôn An Trạch thuộc xã Hòa Tiến sâu 1,11m…

Đường Thăng Long dưới gầm cầu Đỏ thuộc phường Cẩm Lệ ngập sâu 1m, chùa Phước Thiện thuộc xã Hòa Tiến sâu 0,95m, thôn Cẩm Nê thuộc xã Hòa Tiến sâu 0,88m…

Nước lũ vẫn đang tiếp tục tràn vào nhiều khu vực cao ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Các khu vực nói trên bị ngập sâu do lũ từ hệ thống sông Vu Gia và Thu Bồn đang tiếp tục dâng lên (lưu lượng lũ lớn từ thượng nguồn đổ về cũng như chịu tác động từ vận hành các hồ thủy điện).

Đến 8 giờ ngày 28/10, tổng lưu lượng xả từ các hồ thủy điện về sông Vu Gia và Thu Bồn đến 6.500m3/s (xả về sông Vu Gia hơn 3.533m3/s và sông Thu Bồn hơn 2.966m3/s).

Dù tổng lưu lượng xả thấp hơn đỉnh điểm lúc 22 giờ ngày 27/10 (8.500m3/s), nhưng hiện nay các hồ thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 đều đã đầy hồ; 2 hồ thủy điện Sông Bung 4, Sông Tranh 2 chỉ còn cách mực nước dâng bình thường khoảng 40cm nên đang tập trung vận hành bảo đảm an toàn hồ chứa, gần như không còn khả năng điều tiết lũ.

Nhiều khu vực đang bị ngập sâu do lũ từ sông Túy Loan. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Khu vực thôn Cẩm Toại Trung (Hòa Phong) thuộc xã Hòa Vang sâu 1,6m; ngã ba Thái Lai, thôn Thái Lai (Hòa Nhơn), thôn Thạch Nham Tây (Hòa Nhơn) thuộc xã Bà Nà sâu lần lượt 1m, 0,45m và 0,81m; thôn Thạch Bồ và Bồ Bản (Hòa Phong) thuộc xã Hòa Vang sâu lần lượt 0,57m và 0,37m.

Ngoài ra, lũ trên sông Cu Đê đang gây ngập khu vực Lộc Mỹ và Nam Yên (Hòa Bắc) thuộc phường Hải Vân sâu lần lượt 0,52m và 0,12m.

Mực nước lũ tại tất cả khu vực ngập sâu nói trên đang tiếp tục dâng lên do lưu lượng lũ lớn từ thượng nguồn đổ về.

* Hiện nước lũ sông Vu Gia và sông Thu Bồn đều dâng trên báo động 3. Do vậy, các tuyến ĐT huyết mạch nằm ven lưu vực hai con sông này, như: ĐT609, ĐT609B, ĐT609C, ĐT610B... đều đang bị chia cắt.

Tuyến ĐT609 qua trung tâm xã Đại Lộc đang bị chia cắt. Ảnh: CÔNG TÚ

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, nước lũ sông Thu Bồn dâng rất cao, trưa nay đã gần ngập cầu Câu Lâu cũ (nối phường Điện Bàn và xã Nam Phước).

Nước lũ sông Thu Bồn dâng gần bằng mặt cầu Câu Lâu cũ. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố cho hay, ngành thông báo đến chính quyền địa phương đề nghị chủ tàu thuyền, xà lan phải neo đậu xa cầu Câu Lâu cũ, an toàn, chắc chắn để tránh trôi va ảnh hưởng đến an toàn của công trình.

* Tuyến quốc lộ 14H hiện có nhiều vị trí bị ngập sâu làm tắc đường; một số điểm bị sạt lở taluy dương. Trên quốc lộ 14D, taluy dương bị sạt lở, gây ách tắc giao thông tại lý trình km24+00 (xã Bến Giằng). Đơn vị quản lý điều động phương tiện đến xúc dọn, thông xe bước một. Tuy nhiên, trời vẫn đang mưa rất to, đất đá tiếp tục sạt lở xuống.

Khắc phục sạt lở đảm bảo giao thông trên quốc lộ 14D. Ảnh: CÔNG TÚ

Kết nối từ ven biển Tam Thanh lên giáp tỉnh Quảng Ngãi, quốc lộ 40B bị hư hại nghiêm trọng. Hàng chục điểm sạt lở xảy ra, dù được khắc phục thông xe một vệt nhưng nhiều vị trí tiếp tục sạt lở thêm; có vị trí xuất hiện vết nứt ngang mặt đường hoặc sạt lở taluy âm xói sâu vào nền, tiềm ẩn nguy cơ đứt đường.

Tuyến quốc lộ 40B có 2 vết nứt ngang tại km90+520 và km90+598, taluy dương có dấu hiệu sạt lở có nguy cơ đứt đường. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Trên hệ thống tỉnh lộ, cầu Ông Hội tại lý trình km41+656 trên tuyến ĐT615 qua địa phận xã Việt An bị xói sâu đường dẫn sau mố và mố cầu. Đơn vị quản lý tuyến này cho biết, cầu bị xói và gãy gần hết mố M2 nên đã cảnh báo nguy hiểm, rào chắn 2 đầu cầu không phương tiện lưu thông. Xe ô tô cần đi trên tuyến ĐT614 và quốc lộ 14E để tránh vị trí cầu Ông Hội.