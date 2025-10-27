Xã hội Nhiều tuyến đường, khu dân cư vùng trũng thấp bị ngập sâu trong lũ ĐNO - Mưa lớn kéo dài, mực nước các sông dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu vực trũng thấp, các tuyến đường trọng yếu. Các địa phương bố trí lực lượng ứng trực, hỗ trợ di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Mực nước sông Vu Gia tại cầu Ái Nghĩa lúc 7 giờ ngày 27/10. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Mưa lớn kéo dài kết hợp các thủy điện xả lũ từ thượng nguồn, mực nước sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Côn qua các xã Vu Gia, Đại Lộc, Phú Thuận, Thượng Đức dâng cao, khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Công tác hỗ trợ, di dời dân ở vùng xung yếu được các địa phương chú trọng.

Từ sáng sớm 27/10, một số đoạn trũng thấp, một số tuyến đường trọng yếu qua địa phận xã Đại Lộc bị ngập sâu, phương tiện lưu thông bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Nhiều khu dân cư ở xã Thượng Đức bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại xã Thượng Đức, Chủ tịch UBND xã Phan Trung Phi cho biết, hiện 3/4 địa hình của xã ngập sâu và nước đang lớn nhanh. Trong chiều và đêm 26/10, xã nỗ lực vận động 113 hộ với 447 nhân khẩu di dời xen ghép.

Các tổ xung kích khẩn trương rà soát, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét; rào chắn và chốt chặn các tuyến đường bị ngập sâu; giúp người dân di dời tài sản lên cao để hạn chế thiệt hại.

Trong sáng nay 27/10, địa phương đã cho học sinh nghỉ học. Đồng thời thông báo các vùng dễ bị chia cắt chuẩn bị lương thực, thực phẩm; cấp phát trang thiết bị, vật tư hỗ trợ lực lượng tại chỗ tại các thôn.

Lực lượng chức năng xã Hà Nha đến các nhà dân bị ngập sâu chuẩn bị di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: TẤN CHÂU

Tính đến sáng 27/10, một số khu vực bị chia cắt gồm các thôn: Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông. Trong đó, tổ 6, thôn Tân An có một số nhà ngập sâu trên 1m. Tại khu tái định cư Gò Hiu, 2.120 hộ bị chia cắt…

Xã Thượng Đức huy động lực lượng tại chỗ gồm 127 người tham gia ứng phó. Xã chuẩn bị các vị trí sơ tán dân trong tình huống khẩn cấp với sức chứa gần 750 người.

Hiện địa phương hợp đồng ký gửi dự trữ 340 thùng mì ăn liền, 200 thùng sữa, 100kg lương thực khô các loại để phục vụ cứu hộ khi cần thiết. Đồng thời, chính quyền cũng vận động nhân dân dự trữ lương thực trong thời gian ít nhất 7 ngày khi có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt. (HOÀNG LIÊN - CÔNG TÚ - TẤN CHÂU)

* Tại xã Thăng Điền, hai ngày qua, lực lượng dân quân thường trực xã Thăng Điền có mặt tại nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết để giăng dây cảnh báo, tuyên truyền người dân không qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân.

Tuyến đường thôn Tứ Sơn đi Trà Long ngập sâu, lực lượng dân quân xã Thăng Điền căng dây, cắt cử lực lượng túc trực. Ảnh: GIANG BIÊN

Theo thống kê, xã Thăng Điền hiện có một số khu dân cư ở các thôn An Thành 2, An Thành 3 bị cô lập hoàn toàn; 6 tuyến ĐH vào thôn cũng bị ngập sâu, có nơi ngập sâu đến 1m.

Hôm nay 27/10, các trường học trên địa bàn xã Thăng Điền cho học sinh nghỉ học.

Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng Điền bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, cùng một số nhà hảo tâm điều động 3 cano và nhiều ghe nhỏ sẵn sàng ứng trực, cứu hộ khi có tình huống phát sinh xảy ra. (GIANG BIÊN)

* Tại xã Thăng An, Công an xã cho biết, đến 14 giờ ngày 27/10, trên địa bàn xã có 6 điểm ngập sâu, gây chia cắt giao thông, gồm các tuyến: Vân Tiên (tổ 13) đi Hưng Mỹ, Vân Tây qua cồn Bá Lan, cầu máng cũ xuống xóm Cây Lâm (đội 3, thôn Trà Đóa II), cầu Bà Gần (Hưng Mỹ - Vân Tiên), dốc Lu tuyến ĐH1 Bình Hòa và đường vào tổ 11 thôn Vân Tây.

Công an xã Thăng An đặt rào chắn, cảnh báo tại các khu vực ngập sâu. Ảnh: HỒNG NĂM

Công an xã phối hợp các đơn vị chức năng đặt rào chắn, biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, đồng thời cắt cử cán bộ ứng trực tại khu vực cầu Bà Gần và dốc Lu để ngăn người dân qua lại vùng nước chảy xiết.

Người dân chuẩn bị sẵn ghe nhỏ để di chuyển tại vùng bị ngập. Ảnh: HỒNG NĂM

Hiện tổ 11, thôn Vân Tây có 40 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn, việc đi lại chủ yếu bằng ghe, thuyền. Trưởng thôn Vân Tây cho biết, các hộ đã di dời xen ghép lên nhà cao hơn để đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi mưa lớn, không cố vượt qua khu vực ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.