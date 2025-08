Chính trị Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng: Đà Nẵng phải là nơi triển khai thành công các mô hình phát triển mới ĐNO - "Đà Nẵng phải là nơi triển khai thành công các mô hình phát triển mới như mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính, mô hình “5 cao” gắn với tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra ngày 1/8.

Dự đại hội có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố; nguyên lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ) qua các thời kỳ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có nhiều thuận lợi với không gian phát triển rộng lớn, nhiều cơ chế, chính sách vượt trội.

Thành phố được sự quan tâm của Trung ương với những định hướng lớn như xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, là “trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia”; tiên phong trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển, xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế…

Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội,.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu, cần xây dựng Đảng bộ UBND thành phố thực sự vững mạnh toàn diện, phát huy truyền thống đoàn kết, vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức, phương pháp kiểm tra, giám sát trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tiếp thu tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Đảng bộ UBND thành phố cần kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; khắc phục triệt để các hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đảng bộ UBND thành phố cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân và xử lý đơn thư; đổi mới tư duy phát triển và nâng tầm khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ trong không gian phát triển mới của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng phải là nơi triển khai thành công các mô hình phát triển mới như mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính, mô hình “5 cao” (tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao) như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, gắn với tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm.

Đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; là trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, di sản văn hóa, là điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Đây là các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phải nhận thức rõ trách nhiệm và yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các mục tiêu trên, luôn có tầm nhìn, tư duy mới với cách làm chủ động, quyết liệt.

Đại hội tặng hoa, quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũ. Ảnh: TRỌNG HUY

Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ UBND thành phố phát huy tiềm năng con người, yếu tố then chốt, quyết định; trong đó phải phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, tiềm năng và phẩm chất con người xứ Quảng tự lực, tự cường, tự tin, sáng tạo, linh hoạt, có khát vọng vươn lên hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng văn hóa công vụ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là năng lực tham mưu, quản lý, điều hành tổ chức thực hiện trong môi trường số.

Đảng bộ UBND thành phố tiếp tục khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không làm đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao. Với hai yếu tố: cán bộ thì dám tham mưu, tháo gỡ các khó khăn, còn lãnh đạo phải là người quyết đoán trước các khó khăn đang đặt ra. Đây là yếu tố mang tính quyết định đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý, điều hành, hướng dẫn, giám sát cấp cơ sở.

Do vậy, UBND thành phố cần đổi mới tư duy quản lý theo hướng “chính quyền kiến tạo và chủ động phục vụ nhân dân”; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền; tăng cường tương tác với người dân và doanh nghiệp thông qua cấp cơ sở và các kênh thông tin, giám sát hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng động, có khát vọng, có tầm nhìn để xây dựng, phát triển thành phố...

Về nhiệm vụ trọng tâm ngay sau đại hội, Bí thư Thành ủy đề nghị, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình hai cấp, hoạt động vì nhân dân; tập trung triển khai ngay 3 nhiệm vụ trọng tâm đã được đại hội xác định.

Đảng bộ UBND thành phố được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng và Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Nam cũ. Hiện nay, Đảng ủy có 64 tổ chức cơ sở đảng với 15.035 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy UBND thành phố kết nạp 2.842 đảng viên, đăng ký và thực hiện 383 mô hình “Dân vận khéo”. Trong nhiệm kỳ, công tác giải ngân vốn đầu tư công được Đảng ủy UBND thành phố tham mưu nhiều cơ chế chính sách đặc thù, góp phần tháo gỡ 50% vướng mắc trong các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố đạt 5,8%/năm. Khu vực dịch vụ - du lịch có bước phục hồi, lượt khách tăng bình quân 37%/năm. Khu vực công nghiệp - xây dựng giữ đà tăng trưởng ổn định.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản được tái cơ cấu theo hướng bền vững. Công tác quản lý tài chính - ngân sách được siết chặt và hiệu quả; tổng thu ngân sách hai địa phương đạt hơn 260.000 tỷ đồng.

Với phương châm đoàn kết - kỷ cương - đột phá - phát triển, Đảng bộ xác định 7 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 10 chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng ba nhiệm vụ đột phá.

Một số chỉ tiêu cơ bản như: tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3 - 4% trên tổng số đảng viên; có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người (USD) ước đạt 7.800 - 8.000 USD/người; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tăng 7-8%/năm…