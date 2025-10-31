Quốc phòng - An ninh Biên phòng Đà Nẵng - Sê Kông tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ĐNO - Từ ngày 28 đến 31/10, các Đồn Biên phòng Ga Ry, Tr'Hy, A Nông (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 534 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Quang cảnh lễ ký kết.

Theo thỏa thuận ký kết, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì các cuộc hội đàm, trao đổi thông tin định kỳ và tuần tra song phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên nghiêm chỉnh chấp hành các hiệp định, quy chế về quản lý biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, cũng như bàn giao, trao trả công dân vi phạm theo đúng quy định.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lễ kết nghĩa còn là cơ hội để lực lượng biên phòng hai nước củng cố niềm tin chiến lược, từ đó xây dựng “lá chắn vững chắc” bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa. Hoạt động này cũng gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, góp phần kiến tạo một tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Việc ký kết nghĩa giữa các Đồn Biên phòng và Đại đội Biên phòng 534 là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt, tăng cường sự tin cậy và gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Qua đó, cùng chung tay xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kết thúc buổi lễ, đại diện các đơn vị đã cùng ký biên bản kết nghĩa và trao tặng những phần quà hữu nghị, nhấn mạnh cam kết gắn bó bền chặt giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.