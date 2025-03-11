Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng lập sở chỉ huy tiền phương khắc phục sự cố sạt lở kè An Lương ĐNO - Sáng 3/11, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bãi biển Tân Thành, An Bàng (phường Hội An Đông). Hai khu vực này đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn, triều cường và sóng biển dâng cao sau bão số 12 và còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở bờ kè An Lương. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trước nguy cơ “lũ chồng lũ”, tại bờ kè An Lương, nhiều đoạn kè bị sạt lở sâu kéo dài hàng trăm mét, mái kè sụt lún, nền móng bị xói mòn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hơn 500 hộ dân sinh sống tại khu vực.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra hiện trường, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cùng chính quyền và lực lượng tại chỗ khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, gia cố các đoạn kè bị sạt lở, quyết tâm không để vỡ bờ kè An Lương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời thiết lập ngay sở chỉ huy tiền phương của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại hiện trường, giao cho Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phụ trách. Chỉ đạo các lực lượng phải duy trì chế độ trực, theo dõi sát tình hình 24/24, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.

Bờ biển Tân Thành - An Bàng (phường Hội An Đông) bị sạt lở nặng. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại tuyến bờ biển Tân Thành - An Bàng, nơi sóng biển ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, làm sụt lún nhiều đoạn đường và uy hiếp khu dân cư ven biển, Đại tá Trần Hữu Ích cùng đoàn công tác đã dùng flycam khảo sát toàn diện hiện trạng sạt lở.

Đoàn công tác dùng flycam khảo sát toàn diện hiện trạng sạt lở bờ biển Tân Thành - An Bàng. Ảnh: HÒA KHÁNH

Qua kiểm tra, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu tăng cường ngay lực lượng Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sư đoàn 315 (Quân khu 5) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cùng chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân, vật lực khắc phục, chống sạt lở trước mắt. Đồng thời đề xuất phương án xây dựng bờ kè, đê chắn sóng lâu dài cùng với tăng cường biện pháp bảo vệ công trình, khu dân cư và cơ sở du lịch ven bờ.