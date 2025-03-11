Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13 ĐNO - Chiều 3/11, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Ảnh: THÙY LINH

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 đang tiến nhanh vào Biển Đông với cường độ mạnh, kết hợp mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước các sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dâng cao trở lại, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nứt mặt đê, kè, nguy cơ vỡ bờ bảo vệ khu vực dân cư sinh sống và hạ tầng ven biển.

Hiện nay nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về nhanh, nhiều khu vực trũng thấp ven sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Cu Đê, Cổ Cò… đã ngập cục bộ, đe dọa an toàn của hàng trăm hộ dân. Tại một số khu vực đê, kè xung yếu, đất đá bị xói mòn, nhiều đoạn có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, cơ sở sản xuất và các tuyến giao thông huyết mạch.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chủ động triển khai các kế hoạch ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ; rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị được tăng cường xuồng cứu hộ, ca nô, máy đẩy, nhà bạt, áo phao, dây neo, dụng cụ gia cố đê, kè, cọc chống sạt lở; đồng thời điều động phương tiện cơ giới, xe đặc chủng, xe tải, xe cứu thương và các thiết bị thông tin dã chiến về sở chỉ huy trung tâm và các khu vực trọng điểm, đảm bảo sẵn sàng cơ động ứng cứu ngay khi có lệnh.

Các đơn vị báo cáo công tác ứng phó trước khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: THÙY LINH

Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu toàn lực lượng không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động phương án ứng phó với tình huống mưa lớn, bão chồng lũ, tập trung bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời nhấn mạnh, song song với ứng phó bão, các đơn vị phải chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện cơ giới, vật tư và hậu cần - kỹ thuật, duy trì tốt thông tin liên lạc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ để chủ động khắc phục hậu quả ngay sau bão lũ.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, gia cố đê, kè, di dời dân đến nơi an toàn.

Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì gần 800 bộ đội thường trực và hơn 2.500 dân quân tự vệ, dự bị động viên tại các vị trí trọng điểm, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có lệnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ, sạt lở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động phương án ứng phó; quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người khi bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận.