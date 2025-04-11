Giáo dục - Việc làm Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 750 triệu đồng cho ngành giáo dục Đà Nẵng ĐNO - Chiều 4/11, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu kiểm tra thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao 750 triệu đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 3/11, các trường học trực thuộc UBND các xã, phường bị thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy và học khoảng 12 tỷ đồng; các trường học, trung tâm trực thuộc sở bị thiệt hại ước tính hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi nước rút, sở chỉ đạo các đơn vị, trường học tập trung huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiệt hại tại đơn vị; vệ sinh trường, lớp, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, kịp thời ổn định công tác dạy - học sớm để trẻ mầm non, học sinh, học viên trở lại trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao 125 bản sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục hỗ trợ học sinh vùng lũ của Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình viên chức, người lao động; gia đình học sinh bị nạn, gặp khó khăn do mưa lũ lớn gây ra.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận sự nỗ lực của toàn ngành trong ứng phó mưa lũ nên hạn chế thấp nhất thiệt hại; đồng thời đề nghị ngành giáo dục và địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để hỗ trợ các trường nhanh chóng khắc phục thiệt hại, bảo đảm công tác tổ chức dạy học.

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao 750 triệu đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thăm, động viên Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc) và trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho nhà trường, hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình giáo viên và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ.