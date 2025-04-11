Quốc phòng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai công tác phòng, chống bão số 13 ĐNO - Chiều 3/11, tại xã Núi Thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác ứng phó với diễn biến của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi).

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị. Ảnh: N.TRUNG

Tại hội nghị, cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 báo cáo về diễn biến của bão số 13. Dự báo khoảng ngày 5/11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Sau đó, nhiều khả năng bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, có thể tác động trực tiếp đến đơn vị và khu vực đóng quân. Tư lệnh Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão; thành lập các tổ cơ động, bảo đảm quân số và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Bộ Tư lệnh Vùng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến của bão; kịp thời quán triệt, thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo của cấp trên. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động, hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả.