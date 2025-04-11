Thứ Ba, 4/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Quốc phòng

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai công tác phòng, chống bão số 13

THÀNH CÔNG 04/11/2025 08:55

ĐNO - Chiều 3/11, tại xã Núi Thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác ứng phó với diễn biến của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi).

img_6486.jpeg
Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị. Ảnh: N.TRUNG

Tại hội nghị, cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 báo cáo về diễn biến của bão số 13. Dự báo khoảng ngày 5/11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Sau đó, nhiều khả năng bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, có thể tác động trực tiếp đến đơn vị và khu vực đóng quân. Tư lệnh Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão; thành lập các tổ cơ động, bảo đảm quân số và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Bộ Tư lệnh Vùng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến của bão; kịp thời quán triệt, thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo của cấp trên. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động, hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Xem thêm Quốc phòng
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Quốc phòng
      Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai công tác phòng, chống bão số 13

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO