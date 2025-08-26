Chính quyền - đoàn thể Bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực nội vụ cho cán bộ, công chức cấp xã ĐNO - Sáng 26/8, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực nội vụ dành cho cán bộ, công chức thuộc UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Trung Sơn thông tin một số nội dung về tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã. Ảnh: T. SƠN

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Trung Sơn, lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức cấp xã, góp phần tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chương trình bồi dưỡng tập trung vào những nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã (gồm tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động và biên chế, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức).

Nghiệp vụ về cải cách hành chính và văn thư lưu trữ; hệ thống thông tin điều hành và cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp; quản lý nhà nước đối với hoạt động trong phạm vi thành phố Đà Nẵng.

Các cán bộ, công chức cũng được tập huấn các chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về việc làm, an toàn vệ sinh lao động và pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội; công tác quản lý nhà nước về người có công và giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công.

Cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: T.SƠN

Sở Nội vụ đề nghị các báo cáo viên trình bày các chuyên đề theo hướng “cầm tay chỉ việc”, phân tích cụ thể, chi tiết các quy định pháp luật, đưa ra các biểu mẫu áp dụng đối với từng lĩnh vực để các địa phương tham khảo, sử dụng.

Đồng thời đề nghị các học viên nghiêm túc, thẳng thắn thảo luận, trao đổi, mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tìm ra giải pháp tháo gỡ, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ tổ chức 2 lớp bồi dưỡng. Lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 26/8 đến ngày 28/8 với sự tham gia của 261 cán bộ, công chức thuộc 45 xã, phường phía nam thành phố Đà Nẵng. Lớp thứ hai tổ chức từ ngày 27/8 đến ngày 29/8 gồm 273 cán bộ, công chức của các xã, phường, đặc khu còn lại.