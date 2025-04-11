Thể thao Bốn đội vào bán kết Cúp bóng đá 7 người quốc gia tại Đà Nẵng Tối 2/11, trên sân Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn), lượt trận thứ 3 Cúp bóng đá 7 người quốc gia năm 2025 khu vực miền Trung diễn ra sôi nổi.

Trường Hưng Thế Gia giành thêm 3 điểm khi đánh bại Sắc Vàng với tỷ số 5-2, trong khi Quảng Cáo Trần Gia thắng VoZa Thăng Bình với tỷ số 2-1 ở bảng B. Ở bảng A, Hiếu Hoa Quahaco đánh bại V&V với tỷ số 1-0, trong khi Anh Quyên thua TW3 Student với tỷ số 1-7.

Khép lại vòng đấu bảng, Hiếu Hoa Quahaco dẫn đầu bảng A với 9 điểm. Xếp sau lần lượt là V&V (6 điểm), TW3 Student (3 điểm), Anh Quyên không có điểm.

Ở bảng B, Trường Hưng Thế Gia dẫn đầu với 7 điểm. Xếp sau lần lượt là Quảng Cáo Trần Gia (6 điểm), VoZa Thăng Bình (2 điểm) và Sắc Vàng (1 điểm).

Như vậy, 2 trận bán kết hấp dẫn diễn ra ngày 9/11 tới được xác định: Hiếu Hoa Quahaco - Quảng Cáo Trần Gia, Trường Hưng Thế Gia - V&V.

Cúp bóng đá 7 người quốc gia khu vực miền Trung có 8 đội bóng góp mặt. Hai đội vào chung kết sẽ góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 11. Đây là lần thứ 4 giải đến với Đà Nẵng.