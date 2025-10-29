Thông tin doanh nghiệp "Bữa cơm Công đoàn": Khi hạnh phúc người lao động trở thành sức mạnh BIDV Trong tiến trình hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế số, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn coi con người là trung tâm, là nền tảng của sự phát triển bền vững. Cùng với đổi mới công nghệ, BIDV chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc nhân văn, gắn kết. Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” là minh chứng sinh động, góp phần nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn hệ thống.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, vun đắp văn hóa tập thể

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, cường độ công việc cao và áp lực thời gian khiến nhiều cán bộ, nhân viên khó có thể duy trì những bữa ăn trưa trọn vẹn, đầy đủ dinh dưỡng. Nhận thức rõ điều đó, Công đoàn BIDV đã hưởng ứng phát động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai chương trình “Bữa cơm Công đoàn”.

Đây là chủ trương lớn, mang đậm ý nghĩa nhân văn của tổ chức Công đoàn, thể hiện sự quan tâm thực chất đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa gần gũi, gắn bó giữa người lao động với tổ chức.

Tại Chi nhánh BIDV Hải Vân, “Bữa cơm Công đoàn” được triển khai sáng tạo, gắn liền với các sự kiện chính trị trọng đại như 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Việc kết hợp hoạt động chăm lo đời sống với các ngày lễ lịch sử đã nâng cao ý nghĩa của chương trình, đồng thời khẳng định vai trò của Công đoàn là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến gần hơn với đoàn viên và người lao động.

Bữa cơm được tổ chức vào trưa ngày 29/8 tại Bếp ăn trụ sở Chi nhánh BIDV Hải Vân, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên. Không gian ấm cúng, giản dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc.

Sự có mặt của Ban Giám đốc, Chi ủy Chi bộ cùng ngồi chung mâm cơm với cán bộ, nhân viên đã tạo nên không khí gần gũi, thân tình. Tại đó, những khoảng cách giữa các vị trí công tác như được xóa nhòa; thay vào đó là sự thấu hiểu, sẻ chia chân thành.

Qua những bữa cơm ấy, lãnh đạo có dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc trong công việc và đời sống. Đối với cán bộ, nhân viên, đó là cơ hội để thể hiện ý kiến, chia sẻ những câu chuyện đời thường, những niềm vui, trăn trở trong quá trình công tác.

Chính từ những khoảnh khắc giản dị đó, tình đồng nghiệp được bồi đắp, tinh thần đoàn kết được củng cố, tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa người lao động và tổ chức.

“Bữa cơm Công đoàn” không chỉ là hoạt động phong trào, mà còn trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng trong môi trường làm việc của BIDV - nơi mỗi cán bộ cảm nhận rõ sự quan tâm, trân trọng và đồng hành của tổ chức. Mỗi suất ăn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của tình cảm, của niềm tin và trách nhiệm giữa các thành viên trong đại gia đình BIDV.

Bồi đắp niềm tin, nâng cao năng lực cạnh tranh

Từ những “bữa cơm sẻ chia” ấy, giá trị văn hóa BIDV được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh nội sinh quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ đoàn kết, tận tâm. Khi người lao động được quan tâm, được lắng nghe, họ sẽ cống hiến hết mình cho tổ chức. Chính từ những hành động nhỏ như “Bữa cơm Công đoàn”, lòng trung thành, sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm của cán bộ được củng cố, góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc.

Công đoàn BIDV Hải Vân xác định rõ: chăm lo cho người lao động chính là chăm lo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bởi chỉ khi cán bộ cảm thấy hạnh phúc, họ mới có thể mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng. Do vậy, song song với các hoạt động chuyên môn, Công đoàn luôn chú trọng xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn, duy trì môi trường làm việc tích cực, tạo động lực phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tinh thần sẻ chia, tương trợ giữa các bộ phận cũng được nuôi dưỡng mạnh mẽ qua hoạt động này. Khi không khí đoàn kết được vun đắp, năng lực phối hợp giữa các phòng, ban được nâng cao, từ đó thúc đẩy hiệu quả hoạt động chung. Sức mạnh tập thể trở thành “vốn quý” giúp BIDV khẳng định uy tín, vị thế dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, “Bữa cơm Công đoàn” còn có ý nghĩa lâu dài trong việc củng cố văn hóa doanh nghiệp. Nó giúp hình thành môi trường làm việc nhân văn, gắn kết, nơi mỗi cán bộ đều cảm nhận rõ trách nhiệm và niềm tự hào khi được là thành viên của BIDV. Chính tinh thần đó tạo nên bản sắc riêng, làm nên “sức mạnh mềm” - yếu tố ngày càng có giá trị trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường tài chính hiện nay.

Thành công của mô hình “Bữa cơm Công đoàn” tại BIDV Hải Vân là minh chứng cho hiệu quả đổi mới trong phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn theo tinh thần lấy người lao động làm trung tâm. Từ những việc làm giản dị, thiết thực, cho thấy công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp không hề khô khan, mà gắn liền với hơi thở đời sống, với hạnh phúc của mỗi cán bộ, đoàn viên.

Chính từ sự sẻ chia trong từng bữa ăn, sức mạnh của tập thể được nhân lên. Mỗi người đều cảm thấy mình được lắng nghe, được trân trọng, từ đó củng cố niềm tin vào tổ chức, vào định hướng phát triển chung. Đây cũng là cách hiệu quả để đưa các giá trị cốt lõi của BIDV - Trí tuệ, Niềm tin, Liêm chính, Chuyên nghiệp và Khát vọng, đi vào thực tiễn, trở thành nền tảng cho mọi hoạt động.

“Bữa cơm Công đoàn” không chỉ là nơi sum họp, sẻ chia, mà còn là biểu tượng của văn hóa BIDV - nơi con người là trung tâm của sự phát triển, nơi hạnh phúc của người lao động được xem là thước đo cho thành công của tổ chức. Từ hạnh phúc cá nhân, sức mạnh tập thể được hình thành, niềm tin được bồi đắp, và giá trị BIDV ngày càng được khẳng định trên hành trình vươn tới vị thế ngân hàng hiện đại, đa tiện ích hàng đầu Việt Nam.