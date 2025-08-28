Xã hội Bữa cơm Công đoàn lan tỏa sự gắn kết và quan tâm Bữa cơm Công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức trên cơ sở phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận được sự đón nhận cao của đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương thăm hỏi người lao động trong Bữa cơm Công đoàn. Ảnh: A.N

Những bữa cơm không chỉ gắn kết người lao động mà thể hiện tình cảm, sự chăm lo chu đáo của Công đoàn Đà Nẵng dành cho đoàn viên, người lao động.

Những bữa cơm rộn rã tiếng cười

Nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, trong nhà ăn Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp nhựa Chin Huei (Khu công nghiệp Hòa Khánh), không khí “nóng” lên bởi những tiếng cười nói vui vẻ của đoàn viên, người lao động. Đó là không khí rộn rã khi người lao động được thụ hưởng Bữa cơm Công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với công ty tổ chức.

Từ nguồn tài chính công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ thêm mỗi suất ăn 30 nghìn đồng. Bữa ăn của người lao động nhờ đó được bổ sung nhiều món ăn như thịt gà kèm rau cải, trái cây tráng miệng, sữa chua…

Cùng Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp nhựa Chin Huei Lưu Diễn Hiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương đến các bàn hỏi thăm, động viên người lao động cũng như lắng nghe những chuyện trò, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Với gần 400 công nhân lao động Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp nhựa Chin Huei, bữa ăn trưa ngày 28/7 là bữa ăn nhiều chất dinh dưỡng, đáng nhớ và tràn ngập niềm vui.

Trưa 29/7, hơn 900 công nhân lao động Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina (Khu công nghiệp Tam Thăng) đón nhận bữa cơm đặc biệt hơn ngày thường. Theo người lao động, khi nhìn thấy Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Ngọc Ánh và các cán bộ áo xanh công đoàn cùng lãnh đạo công ty, ban chấp hành công đoàn công ty đến dự bữa cơm cùng công nhân, ai nấy đều phấn khởi.

Bởi lẽ, sự quan tâm, chăm chút của lãnh đạo công đoàn và công ty khiến công nhân lao động cảm giác mình là trung tâm của hoạt động đầy ý nghĩa. Bữa cơm trưa hôm ấy trở nên đặc biệt hơn, là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp cùng chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tạo nên bầu không khí đoàn kết, thấu hiểu.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, có mặt để động viên, trong chương trình Bữa cơm Công đoàn còn có hoạt động trao quà hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhận món quà từ Chủ tịch Công đoàn phường Ngũ Hành Sơn Nguyễn Văn Minh trao, một đoàn viên Công ty TNHH Khu biệt thự Nghỉ dưỡng cao cấp Sunrise xúc động chia sẻ, đó là bữa ăn trưa ý nghĩa nhất khi không chỉ có được bữa ăn nhiều chất dinh dưỡng, ngon miệng mà còn nhận được sự quan tâm và món quà vật chất của tổ chức công đoàn.

Chương trình Bữa cơm Công đoàn thực sự rất nhân văn, người lao động vô cùng trân quý sự chăm lo của công đoàn.

Hướng đến người lao động khu vực ngoài nhà nước

Bữa cơm Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng và phát động tổ chức rộng rãi trong toàn hệ thống công đoàn nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025).

Tại thành phố Đà Nẵng, chương trình kéo dài hơn so với kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 10 công đoàn cơ sở tổ chức Bữa cơm Công đoàn với giá trị tăng thêm mỗi bữa ăn hàng ngày của người lao động là 30.000 đồng/suất.

Có gần 7.800 người lao động được thụ hưởng Bữa cơm công đoàn từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố, tổng kinh phí cho chương trình gần 234 triệu đồng. Thời gian tổ chức chương trình trong tháng 7 và 8 năm 2025.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thị Thúy Linh, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thực hiện đúng chủ trương việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức công đoàn. Qua đó, bảo đảm tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tăng cường các nguồn lực, nhân lực cho hoạt động của cơ sở, gắn bó với đoàn viên.

Hoàn thành việc sắp xếp, hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác chăm lo, tổ chức hoạt động tại các đơn vị khu vực ngoài nhà nước, để khẳng định vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn cũng như nâng cao tầm vóc của tổ chức trong tình hình mới.

Việc tổ chức Bữa cơm Công đoàn là một trong những hoạt động đầu tiên hướng đến người lao động khu vực ngoài nhà nước sau khi thực hiện công tác sắp xếp của Liên đoàn Lao động thành phố.

Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương, sự quan tâm thiết thực và tinh thần đồng hành cùng công nhân, người lao động của Liên đoàn Lao động thành phố. Qua đó, khẳng định trách nhiệm, sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Ghi nhận từ các Bữa cơm Công đoàn tại Công ty TNHH SGI Vina, Công ty TNHH UAC Việt Nam, Công ty TNHH Đông Phương…, cùng với sự vui mừng khi khẩu phần bữa ăn được nâng lên, người lao động cho biết giá trị lớn nhất của chương trình chính là sự hiện diện, lắng nghe, thấu hiểu của tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động.

Chính nhờ Bữa cơm Công đoàn giúp người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ các cấp công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp, từ đó thêm gắn bó, yêu quý môi trường làm việc của mình.