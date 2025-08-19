Y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức “Bữa cơm công đoàn” ĐNO - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức “Bữa cơm công đoàn” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

“Bữa cơm công đoàn” tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Theo đó, từ ngày 19 - 20/8, hơn 700 cán bộ, y bác sĩ và người lao động Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được tặng suất ăn mỳ Quảng kèm 2 hộp sữa chua trị giá 50 nghìn đồng.

“Bữa cơm công đoàn” thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn bệnh viện; tạo không khí ấm áp, gắn kết, tiếp thêm động lực để cán bộ, y bác sĩ và người lao động tiếp tục cống hiến, phục vụ bệnh nhân.

Ông Trần Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng cho đoàn viên. Từ đó xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đoàn kết.