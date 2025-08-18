Giảm nghèo - An sinh Đảng viên đồng hành, an sinh bền vững Ở khu dân cư Thuận An 2 (phường Thanh Khê), nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vui mừng và yên tâm hơn khi chẳng may đau ốm, bệnh tật. Vì giờ đây, họ đã có thẻ bảo hiểm y tế, một chiếc “phao cứu sinh” được các đảng viên trong chi bộ đồng lòng, chung tay đóng góp và hỗ trợ.

Đảng viên chi bộ Thuận An 2 (phường Thanh Khê) chung tay mua BHYT hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư.

Phần lớn người dân ở khu dân cư Thuận An 2 chủ yếu là lao động tự do, buôn bán nhỏ lẻ, đời sống còn nhiều khó khăn.

Hiện nay, khu dân cư có 8 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo và 12 hộ có mức sống dưới trung bình.

Là những hộ người cao tuổi không có lương hưu, lao động phổ thông thu nhập bấp bênh, đau ốm quanh năm.

Tuy họ nhận thức rõ những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng điều kiện tài chính quá hạn hẹp, họ không đủ khả năng mua BHYT.

Bí thư Chi bộ Thuận An 2 Nguyễn Thị Phương chia sẻ, thấu hiểu nỗi niềm đó, chi bộ phát động mô hình “Đảng viên đồng hành, an sinh bền vững”.

Trong đó, vận động mỗi đảng viên tùy tâm đóng góp để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tăng cường an sinh cộng đồng.

Với mô hình này, bà Phương tin rằng, ở đâu có dân vận khéo, ở đó có sự đồng lòng và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Phương cho biết thêm, sau khi phát động, các đảng viên đồng tình hưởng ứng, với mức đóng góp hằng năm mỗi người từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Từ sự tiên phong của đảng viên, mô hình đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đoàn thể khu dân cư, đặc biệt là các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn. Có hộ kinh doanh tự nguyện hỗ trợ kinh phí mua BHYT 2 năm cho một người nghèo trong khu phố.

Qua 2 năm triển khai (2023 và 2024), mô hình vận động được hơn 12 triệu đồng; từ đó, 12 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHYT.

Mỗi hoàn cảnh giúp đỡ đều đúng đối tượng và được công khai, minh bạch, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Chi bộ Thuận An 2 (phường Thanh Khê) phối hợp đoàn thể khu dân cư tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.PHƯƠNG

Đến với hoàn cảnh gia đình của chị Trần Thị Oanh (tổ 36) mới thấu được nỗi khổ khi bản thân chị đau ốm liên miên, chồng vừa mới mất, người con trai là lao động tự do thu nhập không ổn định. Nếu không có BHYT thì e rằng khó khăn càng chồng chất khó khăn.

Cách đây 4 năm, gia đình chị Oanh đã thoát nghèo nên không còn được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Qua rà soát, khu dân cư đưa chị Oanh vào danh sách cần hỗ trợ BHYT. Đến nay, chị Oanh được hỗ trợ 3 năm BHYT.

Để dân vận khéo thành công, bà Nguyễn Thị Phương tâm niệm, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đảng viên phải là người làm trước, gương mẫu, chủ động đi đầu.

Chính sự gương mẫu của đảng viên mới thuyết phục được người dân tin tưởng và làm theo.

Với bà Phương, dân vận khéo hãy bắt đầu từ việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân.

“Đảng viên chung tay mua BHYT cho người nghèo” tuy không mới về hình thức nhưng cách làm đã đánh trúng "mạch sống" của người dân, đó là nỗi sợ bệnh tật không có tiền khám chữa bệnh.

Khi nỗi lo ấy được chia sẻ bằng hành động cụ thể, người dân cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Đảng, không phải bằng khẩu hiệu mà bằng trách nhiệm với nhân dân.

Đây không chỉ là mô hình an sinh mà còn thể hiện cách Đảng gần dân, lắng nghe dân và vì dân.

Những mô hình dân vận khéo như thế này góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và dân thêm gắn bó, và bền chặt.