Xã hội Các đơn vị, địa phương chung sức khắc phục hậu quả mưa lũ ĐNO - Sáng 31/10, Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) tiếp tục điều động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến địa bàn xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 giúp dân dọn dẹp bùn đất. Ảnh: LÊ HÙNG

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 83 gấp rút triển khai lực lượng, phương tiện cơ động đến xã Điện Bàn Tây, một trong các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ để giúp đỡ nhân dân nạo vét bùn đất, thu gom rác thải trên các tuyến đường, lau chùi vật chất, sắp xếp lại đồ đạc tại các trường học.

Nhiều trang thiết bị công binh của đơn vị như xe, máy, xuồng cao su, máy phát điện được huy động để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đời sống nhân dân sớm trở lại bình thường.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 phối hợp thầy, cô giáo dọn vệ sinh lớp học. Ảnh: LÊ HÙNG

Lữ đoàn Công binh 83 cũng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, trường học, công trình công cộng bị thiệt hại sau lũ; khử khuẩn môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với phương châm “Ở đâu khó, ở đó có bộ đội công binh”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 chung sức đồng lòng cùng nhân dân vượt qua khó khăn, lan tỏa sâu rộng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.

* Ngay sau khi nước rút, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng huy động cán bộ, chiến sĩ xuống các khu vực ngập sâu hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, giúp nhân dân vệ sinh nhà cửa, trường học, trụ sở cơ quan.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, thực phẩm tiếp tế vùng còn bị ngập sâu. Ảnh: T.HỒNG

Với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, nhiều tổ công tác bám địa bàn, tham gia vận chuyển hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sinh hoạt.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn và hộ tống các đoàn xe chở hàng cứu trợ di chuyển thuận lợi đến với người dân vùng lũ.

Cảnh sát giao thông sử dụng phương tiện chuyên dụng chuyển nước uống, hàng hóa hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Ảnh: T.HỒNG

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết: “Lực lượng Công an thành phố nói chung và Cảnh sát giao thông nói riêng đang ngày đêm túc trực khắp các địa bàn để hỗ trợ nhân dân và phối hợp hoạt động từ thiện, ủng hộ bà con.

Các đoàn thiện nguyện nếu cần thông tin hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp để lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời kết nối, hướng dẫn, bảo đảm an toàn trong quá trình giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai”. (THÀNH CÔNG)

* Ngày 31/10, mưa vừa ngớt, UBND xã Nam Giang huy động gần 200 người là dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên và người dân các thôn ra quân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Xã Nam Giang huy động các lực lượng khắc phục sạt lở tại tuyến đường thôn Pà Đhí. Ảnh: VĂN THỦY

Các lực lượng tập trung dọn dẹp cây cối ngã đổ, thông tuyến đường bị sạt lở, thu gom rác thải; giúp các hộ dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống sau bão.

Đến cuối ngày, hầu hết tuyến đường chính trên địa bàn xã được thông suốt, điện và nước sinh hoạt đang dần được khôi phục, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và sản xuất cho người dân.

Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua, xã Nam Giang có 17 điểm sạt lở; trong đó quốc lộ 14D qua địa phận xã có 2 điểm sạt lở nặng với khoảng 6.000m3, các tuyến đường giao thông nông thôn có 15 điểm sạt lở với khoảng 9.000m3. (VĂN THỦY)

* Sáng 31/10, đoàn thiện nguyện do anh Nguyễn Hải Phú (trú thành phố Đà Nẵng) làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân xã Quế Phước bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Trao quà hỗ trợ người dân xã Quế Phước bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: MINH THÔNG

Đoàn trao 50 suất quà gồm chăn mền, sữa, bánh mì, trứng gà... cho các hộ dân, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, neo đơn và bệnh tật.

Cùng ngày, đoàn thiện nguyện tại Tam Kỳ do anh Nguyễn Chí Hoàng làm trưởng đoàn đến trao 250 suất quà cho người dân xã Quế Phước (thôn Xuân Hòa 150 suất, thôn Bình Yên 100 suất), mỗi suất gồm 5kg gạo, mì tôm, nước mắm... (MINH THÔNG)