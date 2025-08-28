Chính trị Các đơn vị, địa phương trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên ĐNO - Sáng 28/8, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Đợt này, Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên, trong đó 1 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên 30 năm tuổi Đảng tại các tổ chức Đảng trực thuộc.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố Phạm Trường Sơn khẳng định, đây là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình các đồng chí đảng viên, đồng thời cũng là niềm tự hào chung của toàn thể Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành phố.

Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: T. HUY

Mỗi đảng viên được trao Huy hiệu Đảng hôm nay đều là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn gương mẫu trong công tác, trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng.

Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành phố luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn, bền bỉ của các đồng chí cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc nói chung và phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh nói riêng. (T. HUY)

Lãnh đạo xã Tam Anh trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại xã Tam Anh, Đảng bộ xã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên (gồm 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng).

Sau lễ trao Huy hiệu Đảng, Đảng ủy xã Tam Anh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quan trọng của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng. (VINH ANH)

Ở xã Trà Giáp, 3 đảng viên lão thành người dân tộc Ca Dong vinh dự được trao Huy hiệu Đảng.

Trong đó, 2 đảng viên Đinh Văn Ba (81 tuổi) và Nguyễn Thị Nhỏ (78 tuổi) được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; đảng viên Hồ Văn Xuyên (70 tuổi) được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Cả 3 đảng viên đều từng tham gia hoạt động cách mạng, trực tiếp nuôi giấu, giúp đỡ bộ đội.

Trong cuộc sống đời thường, các đồng chí là những đảng viên mẫu mực, tích cực vận động con cháu và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa văn minh, tiến bộ. (BÌNH MINH)

Đợt này, Đảng bộ xã Nam Trà My cũng tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Viết Tường (SN 1965).

Đảng bộ xã ghi nhận và biểu dương những cống hiến của đảng viên Nguyễn Viết Tường trong suốt quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc và cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển. (TRUNG LÊ)

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy xã Nam Giang trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên gồm: Pơ Loong Phin, A Lăng Thị Nhường và Ta Ngôn Kim.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang Zơ Râm Thị Nhung trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: VĂN THỦY

Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang Zơ Râm Thị Nhung chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển quê hương Nam Giang. (VĂN THỦY)

Lãnh đạo xã Avương chúc mừng 4 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này. Ảnh: HIỀN THÚY

Tại xã Avương, Đảng ủy xã trao Huy hiệu Đảng 60 năm, 55 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên. Trong đó, đảng viên Tarương Ba, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đang vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. (HIỀN THÚY)