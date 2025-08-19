Xây dựng Đảng Các xã vùng Trà My tăng tốc đổi thẻ đảng viên Với tinh thần “không chậm trễ, không bỏ sót”, các Đảng bộ xã ở vùng cao Trà My đang huy động tối đa lực lượng, tranh thủ từng giờ, từng ngày để đổi thẻ đảng viên cho toàn thể đảng viên, quyết tâm hoàn thành trước Quốc khánh 2/9 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng.

Lãnh đạo xã Trà My đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an xã làm nhiệm vụ đổi thẻ đảng viên vào chiều tối 14/8. Ảnh: Trang TTĐT xã Trà My

Nhanh chóng triển khai

Sau khi sắp xếp, hợp nhất các xã và bỏ cấp huyện, khu vực Bắc Trà My cũ, nay có 5 xã mới gồm Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giáp và Trà My, với hơn 2.600 đảng viên đủ điều kiện đổi thẻ đảng viên.

Ngay khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 51 ngày 8/8/2025 và Thành ủy Đà Nẵng có hướng dẫn, các địa phương đã coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu triển khai quyết liệt, đúng quy định và nhanh chóng.

Là địa phương khởi động sớm nhất, xã Trà My bắt tay ngay vào thực hiện với số lượng 940 đảng viên, cao nhất trong khu vực. Trung tá Ngô Đình Kiên, Phó Công an xã cho biết lực lượng công an và Đảng ủy đã thông báo rộng rãi tới từng Chi bộ, tổ Đảng, khu dân cư; bố trí làm việc ba ca, kể cả ngày nghỉ và ban đêm tới 22 giờ. Mục tiêu, hoàn thành trước 17/8, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8).

Ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My nói: “Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy toàn bộ hệ thống chính trị xã vào cuộc với tinh thần cao nhất”.

Chiều 14/8, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại điểm đổi thẻ. Đảng viên Nguyễn Quốc Học (khu Đảng Bộ) chia sẻ: “Các cán bộ, chiến sĩ làm việc với cường độ cao nhưng vẫn niềm nở, tận tình, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi”.

Tại xã Trà Đốc, ông Nguyễn Thanh Trung, Bí thư Đảng ủy xã cho biết từ 14/8, Ban Xây dựng Đảng phối hợp Công an xã tiến hành đổi thẻ cho 515 đảng viên.

Các thủ tục được rút gọn, ứng dụng dữ liệu nhưng đảm bảo đúng quy định để giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian. Xã tuyên truyền sâu rộng về mục đích đổi thẻ, gắn với hiện đại hóa cơ sở dữ liệu đảng viên và phấn đấu hoàn thành trước 25/8.

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Xã Trà Liên bắt đầu đổi thẻ từ 15/8 với khoảng 400 đảng viên. Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho hay công việc triển khai thuận lợi nhờ được trang bị máy móc cơ bản, thế nhưng địa phương vẫn gặp trở ngại bởi mưa dông, mất điện, nghẽn mạng. Xã quyết tâm hoàn thành trước 2/9, đúng tinh thần Chỉ thị 51.

Công an xã Trà My triển khai làm việc 3 ca, ban đêm làm việc tới 22 giờ kể cả ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đổi thẻ đảng viên trước 17/8. Ảnh: Trang TTĐT xã Trà My.

Hai xã Trà Tân và Trà Giáp hiện chưa đủ điều kiện về thiết bị, hạ tầng nhưng đã chủ động rà soát, chốt danh sách khoảng 770 đảng viên đủ điều kiện đổi thẻ, đồng thời phối hợp với xã Trà My để thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Trung Nam, Trưởng Công an xã Trà Tân cho biết Công an xã Trà My nắm được tình hình khó khăn của hai xã Trà Giáp và Trà Tân nên đã chủ động triển khai nhiệm vụ tại địa bàn sở tại nhằm hoàn thành sớm nhất. Qua đó có thời gian và điều kiện hỗ trợ Trà Tân và Trà Giáp để cả ba xã cùng hoàn thành nhiệm vụ trước 2/9.

Việc đổi thẻ đảng viên ở các xã vùng Trà My không chỉ đơn thuần là thủ tục hành chính mà là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chủ động và quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cơ sở.

Dù còn nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và thiết bị, các địa phương vẫn đang tăng tốc từng ngày, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.