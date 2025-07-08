Du lịch Cần “cú hích” cho du lịch phía nam Đà Nẵng Nằm ở cực nam thành phố Đà Nẵng, 6 xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Mỹ, Tam Anh, Tam Xuân, Đức Phú có tiềm năng lớn về phát triển ngành du lịch, tuy nhiên thực tế những vùng này chưa thu hút du khách. Các địa phương đang cần “cú hích” trong quảng bá và huy động các nguồn lực để phát triển ngành “công nghiệp không khói”.

Trên Hòn Mang xã Tam Hải. Ảnh: VĂN PHIN

Lợi thế và tiềm năng

Các xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Mỹ, Tam Anh, Tam Xuân, Đức Phú có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Khu di tích chiến thắng Núi Thành, Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công, Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa, Hố Giang Thơm, Suối Nà Nghệ, Biển Rạn - Núi Thành, Bãi Rạn - Tam Tiến…

Các xã còn có bờ biển dài 37km với 2 cửa biển lớn, có quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, ga Núi Thành cùng bến cảng: Kỳ Hà, Chu Lai - Trường Hải.

Cùng với đó là hạ tầng giao thông phát triển, nhất là các công trình lớn như đường Võ Chí Công, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sân bay Chu Lai; các tuyến đường kết nối Đông - Tây đã và đang thực hiện đầu tư nâng cấp, xây mới, tạo động lực cho phát triển du lịch.

Những năm qua, các địa phương được đầu tư cơ sở hạ tầng, điều kiện vật chất phục vụ phát triển du lịch. Đơn cử như Di tích Chiến thắng Núi Thành đã được đầu tư 60 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo. Các di tích lịch sử cách mạng, danh thắng trên địa bàn cũng được tu sửa trong giai đoạn 2021 - 2025.

Nhiều cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn 5 xã trên được tư nhân đầu tư xây dựng và hiện có 74 cơ sở lưu trú phục vụ du khách với hơn 1.110 phòng. Ngoài 2 cơ sở lớn là Khu nghỉ dưỡng Tuiblue Nam Hội An và Khu dịch vụ du lịch Bãi Rạn, các xã còn có hệ thống khách sạn, nhà hàng được đầu tư khang trang và hiện đại.

Các địa phương còn xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch như lễ hội cầu ngư miền biển; phục hồi rừng dừa nước Tịch Tây, vườn cây trái Tam Mỹ, khoanh vùng bảo vệ di tích danh thắng Hố Giang Thơm, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Hát bả trạo”, bảo tồn đàn voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ...

Ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, các loại hình du lịch ở địa phương ngày càng đa dạng hơn. Về du lịch biển có Biển Rạn - Tam Quang, Bãi Rạn, chợ cá - Tam Tiến, Bàn Than - Tam Hải, Bãi Bấc - Tam Hải, Hòn Mang - Hòn Dứa Tam Hải; du lịch sinh thái có Hố Giang Thơm, Bãi Rạn - Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa...; du lịch văn hóa, lịch sử có Tượng đài Chiến thắng Núi Thành, Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công...

Từ năm 2021 đến nay, số lượng du khách đến các xã tăng nhanh. Năm 2021 có 2.000 khách (trong đó có 140 khách nước ngoài); năm 2024 tăng lên 39.950 khách (có 1.300 khách nước ngoài)...

Cần “cú hích” để phát triển

Thực tế nhiều năm qua, việc quy hoạch quỹ đất dành cho hoạt động kinh doanh du lịch ở các xã trên gặp khó khăn và chưa được giải quyết. Công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch đất đai, các danh thắng, di tích còn nhiều hạn chế dẫn đến việc lấn chiếm xây dựng trái phép, trồng cây trái phép trên đất di tích, danh thắng.

Thắng cảnh Hố Giang Thơm xã Tam Mỹ. Ảnh: VĂN PHIN

Tại các danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa, Hố Giang Thơm, Biển Rạn… vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Công tác xác lập hồ sơ thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn gặp nhiều khó khăn về quy hoạch dẫn đến cơ sở vật chất ban đầu không đủ điều kiện xác lập hồ sơ đề nghị công nhận khu, điểm du lịch.

Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa đảm bảo. Sản phẩm du lịch tại đây còn đơn điệu; các điểm du lịch vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương để giữ chân du khách.

Sự tham gia của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch còn ít. Hạ tầng dịch vụ lưu trú, các điểm giải trí, mua sắm và các sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc sản gắn với vùng miền còn khan hiếm...

Sau hợp nhất Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, 6 xã nói trên sẽ có nhiều cơ hội mới để phát triển du lịch. Tuy nhiên, các địa phương cần có “cú hích” từ phía chính quyền và ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng để tháo gỡ khó khăn, tạo tiền đề cho ngành kinh tế du lịch phát triển.

Trước hết, cần tạo mối liên kết vùng, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch; vận động, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành thực hiện kết nối tour, tuyến các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đang khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn với xây dựng thương hiệu du lịch; kết nối du lịch Cù Lao Chàm - Hội An, đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi với 6 xã: Núi Thành, Tam Hải, Tam Mỹ, Tam Anh, Tam Xuân, Đức Phú - vùng cực Nam thành phố Đà Nẵng.