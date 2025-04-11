Xã hội Cần điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo hướng mở

Chiều 4/11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về công tác quản lý đê điều, hồ đập và vận hành thủy điện điều tiết lũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì làm việc với đoàn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hạ thấp mực nước các hồ thủy điện để đón lũ

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, trong Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Đặc biệt các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập; căn cứ vào dự báo mưa lũ chỉ đạo chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đón lũ…

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước các hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, gồm: A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 về mực nước có khả năng đón lũ theo dự báo, trước thời điểm xảy ra mưa lớn.

Đồng thời, đề nghị thành phố Đà Nẵng vận hành các hồ thủy điện điều tiết lũ phải linh hoạt theo thực tế dự báo, diễn biến của thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu; các hồ thủy điện vận hành điều tiết lũ theo chỉ đạo của thành phố; không cứng nhắc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ như trong đợt mưa lũ xảy ra vừa qua.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường với UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thống nhất với Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng về cách thức phối hợp vận hành hồ thủy điện điều tiết lũ trong một số tình huống thời gian đến và đề nghị thành phố phối hợp với đơn vị liên quan đề xuất nội dung điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo hướng mở, thực tế…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đề xuất Chính phủ về công tác vận hành thủy điện điều tiết lũ trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm hạn chế tác động của lũ lụt và giảm thiểu thiệt hại.

Bộ cũng sẽ phối hợp với thành phố Đà Nẵng tiếp tục đề xuất chủ trương xử lý căn bản tình trạng xói lở bờ biển ở khu vực Cửa Đại và phường Hội An Đông, Hội An Tây; đầu tư công trình điều tiết nước tại sông Quảng Huế, xây mới đập dâng An Trạch; đề xuất đầu tư cải tạo trước một hồ thủy lợi có dung tích hơn 20 triệu mét khối nước để có khả năng điều tiết lũ cho hạ du…

Phối hợp lắp đặt trạm radar thời tiết X-band

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Đức Luận lưu ý, theo dự báo, bão số 13 sẽ ít gây gió mạnh trên đất liền của thành phố Đà Nẵng, nhưng thành phố cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn các tàu, thuyền.

Theo đó, hướng dẫn tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển sớm, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào bờ, đến nơi tránh trú an toàn; tránh các trường hợp chạy với tốc độ cao khi gió to, sóng lớn dễ xảy ra tai nạn hoặc hư hỏng tàu, phải triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Trước mắt, thành phố phối hợp với Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai triển khai đưa sớm số quà cứu trợ của doanh nghiệp và Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA Centre) đến tận tay người dân ở các vùng chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ vừa qua.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đề nghị thành phố tích cực phối hợp triển khai dự án lắp đặt trạm radar thời tiết loại X-band trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) với tầm quét toàn bộ diện tích của thành phố Đà Nẵng để có thể dự báo chính xác thiên tai theo thời gian thực nhằm triển khai ứng phó kịp thời, sớm, chủ động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Di dời dân trong vùng báo động sạt lở

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng khẳng định, trong đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 26 đến 30/10, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có điều tiết, cắt bớt lũ cho hạ du, nhưng mức độ điều tiết chưa tối ưu.

Nhiều nhà dân ở vùng hạ lưu các sông lớn bị ngập lụt. Trên địa bàn thành phố cũng có hàng chục điểm sạt lở nặng, hàng trăm điểm sạt lở nhỏ.

Vào mùa mưa lũ, người dân miền núi rất khổ sở khi phải chung sống với nỗi lo sạt lở, đe dọa tính mạng, tài sản. Thành phố mong Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ giải pháp căn cơ giúp người dân ứng phó hiệu quả với thiên tai như: xây dựng nhà tránh ngập lụt, trang bị các ghe, thuyền, phao cứu sinh…

Đồng thời, kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực để Đà Nẵng xây dựng các khu tái định cư, di dời người dân ở các vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn, sớm ổn định đời sống.

Trung ương cần quan tâm hỗ trợ sinh kế mới cho đồng bào miền núi, chuyển đổi mô hình từ trồng cây keo sang cây dược liệu, cây trồng gỗ lớn…