Xã hội Lũ thượng nguồn giảm, hạ du còn dâng và rút chậm ĐNO - Từ 8 giờ ngày 3/11, tổng lưu lượng lũ qua các hồ thủy điện về sông Vu Gia và Thu Bồn đã giảm, lũ trên các sông ở thượng nguồn đang xuống, các sông ở hạ du còn dâng lên rồi rút chậm.

Lưu lượng lũ qua các hồ thủy điện về sông Vu Gia và Thu Bồn đã giảm, mực nước lũ trên các sông ở thượng nguồn đang xuống. Ảnh: NAM TRÂN

Hiện nay, tổng lưu lượng lũ qua các hồ thủy điện về sông Vu Gia và Thu Bồn giảm xuống dưới 5.000m³/s. Lúc 9 giờ ngày 3/11, tổng lưu lượng lũ về là 4.484m³/s, giảm nhiều so với tổng lưu lượng lũ về cao nhất 6.253m³/s lúc 6 giờ cùng ngày.

Lúc 8 giờ ngày 3/11, lũ trên sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 17,08m, cao hơn báo động (BĐ) 3 là 0,58m và đang xuống; tại Ái Nghĩa ở mức 9,74m, trên BĐ3 là 0,74m và đang dâng lên chậm.

Lũ trên sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 15,65m, trên BĐ3 là 0,65m và đang xuống; tại Hiệp Đức 21,35m và đang xuống; tại Giao Thủy 8,66m, dưới BĐ3 là 0,14m; tại Câu Lâu 4,28m, trên BĐ3 là 0,28m; tại Hội An 2,39m, trên BĐ3 là 0,39m và đang dâng lên.

Khu vực Cẩm Châu thuộc phường Hội An Đông ngập sâu 1,46m; thôn Đông Bình (Duy Vinh) thuộc xã Nam Phước sâu 1,42m; thôn Kiệu Châu (Duy Sơn) thuộc xã Duy Xuyên sâu 1,86m; Cẩm Kim thuộc phường Hội An sâu 0,79m; gầm cầu Đỏ (đường Thăng Long) thuộc phường Cẩm Lệ sâu 1m; thôn Lệ Sơn 2 thuộc xã Hòa Tiến sâu 1,15m…

Một số khu vực cũng đang bị ngập lũ sông Cu Đê và Túy Loan như: Lộc Mỹ (Hòa Bắc) thuộc phường Hải Vân sâu 1,4m; Nam Yên (Hòa Bắc) thuộc phường Hải Vân sâu 0,92m; thôn Thái Lai (Hòa Nhơn) thuộc xã Bà Nà sâu 0,82m; thôn Thạch Nham Tây (Hòa Nhơn) thuộc xã Bà Nà sâu 1,17m; thôn Hòa Phước (Hòa Phú) thuộc xã Hòa Vang sâu 0,87m.

Ngoài ra, do mưa lớn, một số khu vực ở trung tâm thành phố đang bị ngập cục bộ như: kiệt 161 đường Mẹ Suốt thuộc phường Hòa Khánh ngập sâu 1,05m; đường Đà Sơn 2 thuộc phường Hòa Khánh ngập 0,51m…

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ nay đến chiều 3/11, còn có mưa to đến rất to tập trung ở các địa phương phía bắc thành phố; trong đó khu vực phía đông có lượng mưa phổ biến 60 - 100mm, có nơi cao hơn 130mm, phía tây phổ biến 30 - 70mm.

Các địa phương phía nam có lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi cao hơn 50mm.

Từ chiều đến tối 3/11, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1,01 - 1,02m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An trên BĐ3 từ 0,6 - 0,7m; sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3.

Từ đêm 3/11 đến sáng 4/11, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Ngập lụt sâu diện rộng diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, nhất là các xã, phường: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, Quế Xuân, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Kỳ, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn...

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.