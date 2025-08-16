An ninh trật tự Cảnh sát giao thông Đà Nẵng xác minh đối tượng ngồi giữa đường chặn ô tô khách ĐNO - Nhận thông tin qua đường dây nóng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng chặn ô tô khách trên đường.

Cảnh sát giao thông phối hợp với công an địa phương làm việc với những người liên quan. Ảnh: Cảnh sát giao thông cung cấp

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông thông tin, lúc 13 giờ ngày 15/8, đường dây nóng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng nhận được video phản ánh của người dân gửi qua mạng xã hội Zalo về việc một nam thanh niên ngồi giữa đường, chặn đầu ô tô khách gây mất an toàn giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp đã nhanh chóng xác minh. Qua đó, vụ việc được ghi nhận xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng).

Người chặn đầu xe là B.H.N. (SN 1993, trú Cửa Tùng, Quảng Trị), hiện là phụ xe ô tô khách BKS 43H-091.XX do N.H.T. (SN 1989, trú xã Ia Chim (Quảng Ngãi) làm tài xế. Cả hai người này là nhân viên của một công ty dịch vụ du lịch.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Hải Vân tiếp tục xác minh xử lý. Ảnh: Cảnh sát giao thông cung cấp

Nguyên nhân xảy ra vụ việc được xác định do tranh giành khách giữa hai xe khách. Hiện vụ việc được Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp bàn giao Công an phường Hải Vân để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.