Thứ Tư, 20/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Y tế

Cập nhật những thông tin y khoa mới, ứng dụng vào thực tiễn điều trị

TRẦN XUÂN 20/08/2025 08:45

Ngày 19/8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề “Tối ưu hóa điều trị viêm loét đại tràng mức độ nhẹ - trung bình: Tại sao phải chờ?”.

Các y bác sĩ hội thảo khoa học chuyên đề “Tối ưu hóa điều trị viêm loét đại tràng mức độ nhẹ - trung bình: Tại sao phải chờ?”. Ảnh: L.H

Hội thảo tập trung các nội dung nhận diện sớm bệnh viêm loét đại tràng mức độ nhẹ - trung bình: chẩn đoán xác định và phân biệt; tối ưu hóa điều trị 5ASA trong viêm loét đại tràng mức độ nhẹ - trung bình: dữ liệu lâm sàng và cập nhật hướng dẫn VNAGE 2025; đồng thời cùng phân tích ca lâm sàng thực tế.

Đây là hoạt động để đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tiếp cận những thông tin y khoa mới, ứng dụng vào thực tiễn điều trị, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đem lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Dịp này, Bệnh viện Đà Nẵng cũng tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề: “Công thức phối hợp insulin thế hệ mới IdegAsp - Từ lý thuyết đến thực tế lâm sàng”.

Các nội dung được trình bày tại hội thảo giúp bác sĩ có thêm công cụ tối ưu hóa kiểm soát đường huyết cho người bệnh, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ mắc đái tháo đường ngày càng gia tăng.

Hội thảo là hoạt động chuyên môn ý nghĩa, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng điều trị và quản lý bệnh lý nội tiết cho đội ngũ y tế tại địa phương.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống trẻ 13 tuổi bị xuất huyết não

Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống trẻ 13 tuổi bị xuất huyết não

Bệnh viện Đà Nẵng xử lý dị vật đường thở sau nhiều tháng ho kéo dài

Bệnh viện Đà Nẵng xử lý dị vật đường thở sau nhiều tháng ho kéo dài

Bệnh viện Đà Nẵng ghép tế bào gốc tự thân thành công

Bệnh viện Đà Nẵng ghép tế bào gốc tự thân thành công

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương

Bệnh viện Đà Nẵng khánh thành hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) do Tổ chức 'Trái tim vì trái tim' viện trợ

Bệnh viện Đà Nẵng khánh thành hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) do Tổ chức 'Trái tim vì trái tim' viện trợ

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống trẻ 13 tuổi bị xuất huyết não

Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống trẻ 13 tuổi bị xuất huyết não

Bệnh viện Đà Nẵng xử lý dị vật đường thở sau nhiều tháng ho kéo dài

Bệnh viện Đà Nẵng xử lý dị vật đường thở sau nhiều tháng ho kéo dài

Bệnh viện Đà Nẵng ghép tế bào gốc tự thân thành công

Bệnh viện Đà Nẵng ghép tế bào gốc tự thân thành công

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương

Bệnh viện Đà Nẵng khánh thành hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) do Tổ chức 'Trái tim vì trái tim' viện trợ

Bệnh viện Đà Nẵng khánh thành hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) do Tổ chức 'Trái tim vì trái tim' viện trợ

Xem thêm Y tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Y tế
      Cập nhật những thông tin y khoa mới, ứng dụng vào thực tiễn điều trị

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO