Y tế Cập nhật những thông tin y khoa mới, ứng dụng vào thực tiễn điều trị Ngày 19/8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề “Tối ưu hóa điều trị viêm loét đại tràng mức độ nhẹ - trung bình: Tại sao phải chờ?”.

Các y bác sĩ hội thảo khoa học chuyên đề “Tối ưu hóa điều trị viêm loét đại tràng mức độ nhẹ - trung bình: Tại sao phải chờ?”. Ảnh: L.H

Hội thảo tập trung các nội dung nhận diện sớm bệnh viêm loét đại tràng mức độ nhẹ - trung bình: chẩn đoán xác định và phân biệt; tối ưu hóa điều trị 5ASA trong viêm loét đại tràng mức độ nhẹ - trung bình: dữ liệu lâm sàng và cập nhật hướng dẫn VNAGE 2025; đồng thời cùng phân tích ca lâm sàng thực tế.

Đây là hoạt động để đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tiếp cận những thông tin y khoa mới, ứng dụng vào thực tiễn điều trị, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đem lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Dịp này, Bệnh viện Đà Nẵng cũng tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề: “Công thức phối hợp insulin thế hệ mới IdegAsp - Từ lý thuyết đến thực tế lâm sàng”.

Các nội dung được trình bày tại hội thảo giúp bác sĩ có thêm công cụ tối ưu hóa kiểm soát đường huyết cho người bệnh, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ mắc đái tháo đường ngày càng gia tăng.

Hội thảo là hoạt động chuyên môn ý nghĩa, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng điều trị và quản lý bệnh lý nội tiết cho đội ngũ y tế tại địa phương.