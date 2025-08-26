Kinh tế Chấp thuận đầu tư dự án hơn 808 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do ĐNO - Ngày 26/8, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1175/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 5 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (trụ sở tại thôn An Sơn, xã Bà Nà). Dự án có quy mô 90ha, tổng vốn đầu tư hơn 808 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 121 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Bà Nà.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, dự kiến khởi công xây dựng vào quý IV/2025 và hoàn thành trong quý IV/2027. Mục tiêu của dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Trong đó, thực hiện đúng mục tiêu và định hướng phát triển chủ yếu của Khu thương mại tự do Đà Nẵng theo đúng quy định tại Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng; kiểm tra, giám sát nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.