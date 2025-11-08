Đời sống Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cho công chức, viên chức và người lao động Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh 2025 từ 30/8 đến 2/9, gồm 2 ngày lễ và 2 ngày cuối tuần. Người lao động được chọn nghỉ 2/9 và 1/9 hoặc 3/9.

Căn cứ theo Công văn 8726/VPCP-KGVX năm 2024 Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh và một số ngày nghỉ lễ, tết khác trong năm 2025 gửi Bộ LĐTBXH.

Căn cứ theo quy định tại Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 quy định thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn 8726/VPCP-KGVX năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5 năm 2025 như sau:

...

2. Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Bảy ngày 30.8.2025 đến hết thứ Ba ngày 2.9.2025 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

...

4. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5 năm 2025 lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định.

...

7. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5.2025 như sau:

- Đối với dịp nghỉ tết Âm lịch: lựa chọn 1 ngày cuối năm Giáp Thìn và 4 ngày đầu năm Ất Tỵ hoặc 2 ngày cuối năm Giáp Thìn và 3 ngày đầu năm Ất Tỵ hoặc 3 ngày cuối năm Giáp Thìn và 2 ngày đầu năm Ất Tỵ.

- Đối với dịp nghỉ lễ Quốc Khánh: thứ Ba ngày 2.9.2025 Dương lịch và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Hai ngày 1.9.2025 hoặc thứ Tư ngày 3.9.2025 Dương lịch.

- Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại Khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5 năm 2025 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

...

