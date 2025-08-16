Giảm nghèo - An sinh Chi trả tiền trợ cấp cho người dân: Làm hết việc chứ không hết giờ Phường Hải Vân đang tổ chức chi trả tiền trợ cấp tháng 7 và tháng 8 cho các đối tượng trên địa bàn. Để thuận tiện cho người dân, phường bố trí 3 điểm chi trả: hội trường trụ sở Đảng ủy phường Hải Vân; bộ phận một cửa tại UBND phường Hòa Bắc (cũ) và Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc (cũ).

Với những trường hợp già yếu, neo đơn hoặc không có người thân hỗ trợ, phường sẽ chủ động cử cán bộ mang tiền đến tận nhà để trao. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Song song với việc bố trí địa điểm, phường cũng thông báo rộng rãi bằng nhiều hình thức: loa truyền thanh, mạng xã hội, niêm yết thông tin tại trụ sở và thông báo trực tiếp qua các tổ dân phố. Kết quả, chỉ sau 4 ngày đã chi trả cho hơn 1.700 người với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 95%.

Tận tâm phục vụ

Có mặt tại trụ sở UBND phường Hải Vân, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương nhưng vẫn chu đáo, niềm nở. Mặc dù đồng hồ đã chỉ hơn 17 giờ, cán bộ vẫn nhiệt tình đón tiếp, hướng dẫn và giải quyết chế độ cho từng trường hợp, không để ai phải ra về trong cảnh chưa được phục vụ.

Anh Kiều Văn Tám (trú tổ 12, phường Hải Vân), xúc động nói: “Tôi cứ nghĩ sau khi sáp nhập, mọi thứ sẽ phải mất nhiều thời gian mới đi vào nề nếp. Thế mà hôm qua, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cán bộ phường thông báo lên nhận tiền trợ cấp 1 triệu đồng cho tháng 7 và tháng 8 của mẹ vợ. Khi lên phường, mọi thủ tục được giải quyết nhanh gọn, chỉ vài phút là xong. Cán bộ tiếp dân niềm nở, hướng dẫn tận tình, làm việc bài bản, tạo điều kiện hết mức cho người dân. Thật sự, chúng tôi rất trân trọng và ủng hộ tinh thần làm việc vì dân như vậy”.

Cùng chung cảm nhận, anh Trần Khắc Dũng (trú tổ 4, phường Hải Vân), chia sẻ: “Trước đây, tôi từng có thắc mắc về chế độ nên đã tìm gặp trực tiếp chủ tịch phường để hỏi. Đồng chí chủ tịch phường không chỉ tận tình giải thích mà còn đích thân đưa tôi đến phòng phụ trách để làm thủ tục. Sau khi nhận được tiền, lãnh đạo phường lại gọi điện hỏi thăm xem tôi đã nhận chưa. Số tiền trợ cấp mỗi tháng tuy không lớn với nhiều người, nhưng với gia đình khó khăn như tôi thì vô cùng quý giá, giúp duy trì sinh hoạt hằng ngày. Tôi thật sự biết ơn sự quan tâm chu đáo, gần gũi và trách nhiệm của chính quyền đối với người dân”.

Ghi nhận tại các điểm chi trả trợ cấp, sau khi nhận tiền, nhiều người dân vẫn nán lại trò chuyện, gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự yên tâm khi chế độ, chính sách được giải quyết nhanh gọn. Bà Lê Thị Hiền vừa nhận tiền vừa nở nụ cười hiền hậu: “Cán bộ bây giờ không còn hết giờ là nghỉ, mà hết việc mới nghỉ. Nhờ vậy, chúng tôi thấy yên tâm và ấm lòng lắm”.

Chủ động đến tận nhà

Ông Hồ Văn Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hải Vân cho biết: “Hiểu rõ tầm quan trọng của khoản trợ cấp này đối với bà con, chúng tôi quán triệt phương châm làm hết việc chứ không làm hết giờ. Khi cần, cán bộ sẵn sàng ở lại làm việc đến tối để kịp thời giải quyết cho người dân. Với những trường hợp già yếu, neo đơn hoặc không có người thân hỗ trợ, phường sẽ chủ động cử cán bộ mang tiền đến tận nhà để trao”.

Cán bộ phường Hải Vân làm việc ngoài giờ hành chính để chi tiền trợ cấp cho người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trên thực tế, trong đợt chi trả lần này, nhiều hộ gia đình đã xúc động khi cán bộ phường gõ cửa tận nhà để trao tiền. Ông Trần Văn Dũng (trú thôn Nam Mỹ, phường Hải Vân), bày tỏ: “Do sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên khi cán bộ phường đến tận nhà trao tiền trợ cấp, tôi rất mừng. Nhìn các anh, chị đội nắng, mang giấy tờ, tiền bạc đến tận nơi cho dân, tôi thật sự cảm kích. Cán bộ làm việc nhiệt tình, chu đáo, chẳng ngại vất vả để bà con nhận được quyền lợi của mình một cách thuận tiện nhất”.

Cùng niềm vui, bà Nguyễn Thị Lài (trú tổ 14, phường Hải Vân) một người cao tuổi sống một mình, xúc động nói: “Chân yếu, đi lại khó khăn nên tôi không thể ra điểm nhận tiền. Thế mà cán bộ vẫn nhớ, mang tiền trợ cấp đến tận nhà, còn ân cần hỏi thăm sức khỏe, dặn tôi uống thuốc đều. Giữa cái nắng oi ả, nhận được sự quan tâm chu đáo ấy, tôi thấy lòng mình ấm áp vô cùng”.

Quyết tâm vì sự thuận tiện của người dân

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho hay: “Việc chi trả trợ cấp không chỉ là trách nhiệm hành chính, mà còn là sự quan tâm của chính quyền đối với đời sống người dân. Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng, nhưng chúng tôi xác định phải tổ chức khoa học, thuận lợi nhất cho bà con. Không để tình trạng người dân phải đi xa, chờ đợi lâu hoặc về tay không. Đó là lý do phường bố trí nhiều điểm chi trả và phân công cán bộ trực ngoài giờ”.

Chủ tịch phường cũng khẳng định, việc phục vụ tận tình, chủ động chính là thước đo hiệu quả cải cách hành chính ở cơ sở, nhất là trong giai đoạn người dân đang dần làm quen với bộ máy sau sáp nhập. Theo Sở Nội vụ, nhiều địa phương đã có cách làm hay trong cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Tại phường Hải Vân, việc bố trí nhiều điểm chi trả, thông báo rộng rãi, làm việc ngoài giờ giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận. Đây là mô hình đáng để các địa phương khác học tập.

Đợt chi trả lần này không chỉ là hoạt động thường niên mà còn thể hiện rõ tinh thần phục vụ của chính quyền cơ sở. Với cách làm linh hoạt, gần dân, UBND phường Hải Vân đã đưa chính sách an sinh đến đúng người, đúng thời điểm, mang lại sự ấm áp và niềm tin cho người dân sau sáp nhập địa giới hành chính.