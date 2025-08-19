Nhà nước và cử tri Chiên Đàn tập trung giải ngân vốn đầu tư công Tại Kỳ họp thứ 2 diễn ra ngày 18/8, HĐND xã Chiên Đàn (khóa I) thống nhất với tờ trình của UBND xã về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025.

Đại biểu HĐND xã Chiên Đàn thảo luận góp ý các nội dung được UBND xã trình tại Kỳ họp thứ 2. Ảnh: N.ĐOAN

Báo cáo tại kỳ họp, đối với các công trình bàn giao xã mới tiếp nhận thực hiện, UBND xã Chiên Đàn cho hay, đến 30/6/2025 trên địa bàn xã có 8 công trình sử dụng vốn đầu tư công đang thi công dở dang. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 đã bố trí gần 10,3 tỷ đồng, giải ngân hơn 604 triệu đồng. Ngoài ra, nhu cầu vốn cần bố trí (chưa có kế hoạch) để thực hiện hoàn thành các công trình hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, các xã Tam Đàn, Tam Thái (cũ) đã phê duyệt quyết toán 34 dự án đầu tư công. Về các dự án đầu tư công hoàn thành do các xã, thị trấn (cũ) làm chủ đầu tư, theo UBND xã Chiên Đàn, đến nay chưa thực hiện phê duyệt quyết toán 5 danh mục công trình do UBND xã Tam Đàn và thị trấn Phú Thịnh (cũ) làm chủ đầu tư.

Thẩm tra tờ trình của UBND xã, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND xã Chiên Đàn cho rằng, UBND xã cần đánh giá nguyên nhân việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2025 đến hiện nay đạt tỷ lệ thấp. Nguồn vốn năm 2024 kéo dài và chuyển nguồn chưa giải ngân đạt 100%. Một số công trình chưa thực hiện thi công và trách nhiệm của các nhà thầu liên quan.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Lài, Trưởng ban Pháp chế - ngân sách HĐND xã Chiên Đàn, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 7 công trình đang thực hiện. Rà soát hoàn tất quyết toán 5 công trình đã hoàn thành.

“UBND xã tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong điều hành và giải ngân vốn đầu tư công, có biện pháp chấn chỉnh xử lý đối với nhà thầu khi quá hạn thời gian quyết toán công trình. Báo cáo UBND thành phố kịp thời giao điều chỉnh các dự án do xã Chiên Đàn làm chủ đầu tư để đảm bảo quyền và trách nhiệm trong triển khai, giám sát và giải ngân nguồn vốn”, bà Lài nói.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn cho hay, địa phương tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư, phối hợp chặt chẽ các ngành, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án còn lại và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo các mốc thời gian đề ra.

UBND xã chỉ đạo phối hợp các ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sắp xếp chính quyền 2 cấp, phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm đạt 95% trở lên; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt công tác quyết toán các công trình tồn đọng, đến cuối năm 2025 phải hoàn thành 100%.

“UBND xã tiếp nhận, giao chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhận bàn giao từ huyện, xã (cũ), xây dựng kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026. Trong đó tập trung huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình trụ sở, công sở phục vụ hoạt động của xã mới; nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông, các công trình thủy lợi bức xúc... ”, ông Ninh cho biết.