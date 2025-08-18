Thứ Hai, 18/8/2025
Nhà nước và cử tri

Chiên Đàn tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy

N.ĐOAN 18/08/2025 15:25

ĐNO - Ngày 18/8, HĐND xã Chiên Đàn tổ chức Kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền, làm cơ sở cho việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của năm 2025.

anh hdnd chien dan 2
HĐND xã Chiên Đàn biểu quyết thông qua các nội dung tại Kỳ họp thứ 2. Ảnh: N.ĐOAN

Trên cơ sở xem xét tờ trình của UBND xã, HĐND xã Chiên Đàn đã thảo luận, thống nhất thông qua 9 nghị quyết. Trong đó, có nghị quyết về biên chế công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã.

HĐND xã Chiên Đàn thống nhất số lượng biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền xã là 62 người. Tổng số người hoạt động không chuyên trách xã là 22 người.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, HĐND xã thống nhất số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công là 11 người. Ở đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, HĐND xã số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 329 người và 8 hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Bế mạc kỳ họp, ông Thái Bình, Chủ tịch HĐND xã Chiên Đàn đề nghị UBND xã, các cơ quan, đơn vị cần chủ động theo dõi, cập nhật kịp thời các quy định của Trung ương, của thành phố, tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, tổ chức vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị của xã khẩn trương rà soát, bổ sung các quy định, quy chế, điều kiện làm việc để bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả của bộ máy. Đặc biệt quan tâm đến việc cung ứng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ nhân lực, biên chế, bảo đảm nguồn lực, tài chính, điều kiện, phương tiện… cho các cơ quan, đơn vị để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

      Chiên Đàn tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy

